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台中夜店8打4鬥毆！店長誤刪關鍵證物「法院認證的手殘」判無罪

▲▼台中某夜店發生鬥毆，幹部竟誤刪店內監視器。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中某夜店發生鬥毆，幹部竟誤刪店內監視器。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一間夜店2021年12月31日凌晨2時許，林姓男子一行8人到夜店狂歡，與鄰桌陳男4人發生口角，竟動手毆打對方，警方到場後迅速壓制現場，要向蕭姓副店長與江姓領班索取現場監視器畫面，對方竟稱畫面不小心格式化刪掉了，被檢方依照煙滅證據罪嫌起訴，2人堅稱是不熟操作誤刪。台中地院1日判決出爐，判定2人無罪，可上訴。

▲▼台中某夜店發生鬥毆，幹部竟誤刪店內監視器。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中地院判定，江男並非故意刪除畫面，無罪。（圖／記者許權毅翻攝）

回顧事發當時，林男等8人與鄰桌陳男等4人酒後發生衝突，林男人馬向對方叫囂丟擲物品，拉扯對方衣服擴大衝突，最終釀成12人夜店鬥毆。台中第六分局警方當時正在夜店門口執行守望勤務，進入店內迅速壓制現場，認定林男一方涉有傷害以及聚眾鬥毆等罪嫌，將其逮捕帶回移送法辦。

▲▼台中某夜店發生鬥毆，幹部竟誤刪店內監視器。（圖／記者許權毅翻攝）

▲夜店裡發生12人鬥毆，台中警方迅速壓制。（圖／記者許權毅翻攝）

事後警方向夜店蒐證，欲調用現場監視器畫面，不料蕭姓副店長與江姓領班表示，畫面被格式化刪除，並表示當時警方索要畫面，但並未陪同操作，加上不熟悉系統，才會不小心把整個硬碟格式化，誤將重要畫面刪除。

蕭男稱，「當時警方請我協助調閱監視器畫面，我才叫江男去調閱，我沒有叫他刪除畫面，我是用無線電告知他警方要調閱監視器畫面，請他快點處理」。

台中檢方不採信2人辯詞，認為格式化與備份皆在系統同一介面，點選格式化會有警語出現，認定江男刪除畫面不符合常理。

台中地院判決書指出，該夜店監視器系統介面格式化與備份皆在頁面，不能排除是江男不熟操作誤刪，且夜店總共5台監視器主機，江男把2台機器格式化，若當下自認正在備份，未理解自己正在格式化，尚且合理。

▲▼韓粉涉嫌造謠郭台銘破產還被大陸通緝，台中地院判處韓粉拘役50日。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地院認定2人無罪，可上訴。（圖／ETtoday資料照）

法院認定，現場情況緊急，加上蕭男催促江男盡速處理，才發生誤刪狀況，加上檢方起訴並無其他證據顯示，蕭男有指使江男去刪除檔案，最終判定2人無罪，可上訴。

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