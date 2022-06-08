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社會 社會焦點 保障人權

假檢警「查封帳戶」詐屏東婦80萬　警線上巡邏機警逮3嫌

▲恆春警方巡邏逮獲3詐騙嫌犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方巡邏逮獲3詐騙嫌犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局建民派出所巡邏員警日前執行巡邏勤務，於恆春鎮恆公路段發現一名許姓男子形跡可疑，盤查時其言詞閃爍，又發現其背包內有鉅額現金，懷疑為詐欺車手，循線查出準備接應詐欺車手上游的同夥林姓及呂姓男子兩嫌，找到還不知受騙的80歲老婦，保住她老本80萬元，訊後依詐欺罪嫌將3人送辦。

▲恆春警方巡邏逮獲3詐騙嫌犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆警調查，該詐騙集團以假檢名義行騙該老婦，並以查封他帳戶為由，要她將現金80萬元領出，交給假檢警保存；被害人心生恐慌，依照詐騙集團指示至銀行提款現金，雙方於約定處所取款，車手取款後因形跡可疑被警方發現機警盤查破獲，保住她80萬血錢。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆警逮獲嫌犯後，循線查出80歲的老婦，並前往處查訪，老翁還渾然不覺已成詐騙集團的肥羊，聽到血汗錢被騙走了才開始慌張，所幸恆警細心解說並已查獲嫌犯，她才放下心，激動地直呼：「還好因為恆警的積極和機警，讓她的老本能失而復得，實在太感謝警方了」。

恆春警分局分局長林明波表示，現今詐騙手法層出不窮，有針對老年人的健保卡盜用詐騙、針對網購族的解除分期付款詐騙、針對投資族的投資理財詐騙、還有針對感情的愛情詐騙，手法琳琅滿目，呼籲民眾若有相關疑問，均可來電「165」反詐騙專線或撥本分局各分駐派出所電話詢問，恆警將竭誠為民眾服務，保護民眾的財產安全。

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