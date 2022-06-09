　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

現場影片曝！　美軍V-22魚鷹直升機墜毀傳4死1失蹤

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍陸戰隊第3航空連隊一架V－22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀，當地媒體指出機組員4死1失蹤。海軍陸戰隊發言人坎帕（Duane Kampa）表示軍方和民間救援隊已在現場作業，媒體隨後也曝光墜毀現場的畫面。

▲▼美國海軍陸戰隊第3航空連隊一架V－22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀 。（圖／翻攝推特「@MalikEarnest」）

▲美國海軍陸戰隊第3航空連隊一架V－22魚鷹直升機在加州墜毀 。（圖／翻攝推特「@MalikEarnest」）

粽合外電報導，一則無線電對話顯示機上有4名機組員已死亡，救援團隊仍在搜尋第5人的下落。軍機於加州格拉米斯（Glamis）墜毀，官員研判第5名機組員很可能已經死亡，目前尚不清楚軍機墜毀原因，調查已經展開。

五角大廈發言人很快證實軍機墜毀消息和地點，但駁斥機上載有核原料的傳言，「我們還沒有進一步的消息。」該架墜毀軍機隸屬美國海軍陸戰隊第3航空聯隊。

當地媒體指出，機上5名機組員4人已死亡，另1人仍失蹤，不過死傷人數尚未得到軍方證實，也不清楚機上確切人數。確切墜毀地點位於格拉米斯鎮附近，距離美墨邊境僅20英里，在加州與亞利桑那州州界以西23英里。

海軍陸戰隊發言人坎帕（Duane Kampa）表示，軍方和民間救難隊已經趕抵相場，他也駁斥社群媒體上流傳「載有核原料」的傳言，並表示一旦有更多消息將會陸續對外宣布。埃爾森特羅海軍航空基地於美東時間8日上午11點30分在臉書發布推文，接獲的報告指出，該架軍機墜毀在78號公路和「Coachella Canal路」附近。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
溜滑梯綁「沾血西瓜刀」劃傷5歲童！　找到嫌犯竟已去世
紙箱堆到樓梯口！誇張照曝光　住戶怨「對老人沒轍」網全怒
快訊／台南歸仁槍擊命案！　1死1重傷
西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕
1年告近千件！林義傑「抓盜版公司」撈千萬手法曝　誘網友下載中
10年前被偷拍封為「翻版沈佳宜」　清華正妹博士近況曝光
突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

現場影片曝！　美軍V-22魚鷹直升機墜毀傳4死1失蹤

烏南淪陷區將舉行公投入俄！　魁儡官員稱：讓人民自決前途

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！　傳4死1失蹤

國會暴動才過17個月　川普傳最快7月宣布競選總統

美債殖利率升逾3%　美股收跌269點

美國男意圖謀殺大法官　不滿墮胎權裁定及德州槍擊

強尼戴普今生日！律師暗示放棄3億賠償金　安柏赫德1條件有望解套

澤倫斯基：戰爭衝擊全球　中國應發揮對俄影響力

世衛：全球非猴痘疫區確診破1000例！　共29國通報病例

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

現場影片曝！　美軍V-22魚鷹直升機墜毀傳4死1失蹤

烏南淪陷區將舉行公投入俄！　魁儡官員稱：讓人民自決前途

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！　傳4死1失蹤

國會暴動才過17個月　川普傳最快7月宣布競選總統

美債殖利率升逾3%　美股收跌269點

美國男意圖謀殺大法官　不滿墮胎權裁定及德州槍擊

強尼戴普今生日！律師暗示放棄3億賠償金　安柏赫德1條件有望解套

澤倫斯基：戰爭衝擊全球　中國應發揮對俄影響力

世衛：全球非猴痘疫區確診破1000例！　共29國通報病例

BMW「新一代M2」車尾無碼照流出　最快可能在6月底亮相！

台股跌逾百點失守16600關卡　台積電跌幅逾1%

曾沛慈新婚放閃「老公讓我變了」　明年拼生子備孕ING

公園溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！5歲童遭劃傷　警找到嫌犯已死亡

味全小龍女「場邊應援照」震撼曝光　粉絲看到會晃

男星喪妻5年無法演戲！40年恩愛婚無子女…「像跌入深淵」一說鼻酸

蝦皮買26.8萬元勞力士　「只有機芯是原裝」！他怒嗆賣家反遭諷

李荷妮懷胎9月拍雜誌！　「心疼懷孕女演員要藏肚」胎教就是自己幸福

快訊／台南歸仁凌晨槍響！兩派人馬火拼「轟30多槍」　1死1重傷

錄影隨口問一句話…藍心湄「全部送妳」超豪爽！楊繡惠：像中樂透

調皮娃愛玩門、不戴安全帽　爸「重摔無帽瓜」示範秒制伏

國際熱門新聞

莫德納新疫苗　Omicron抗體增8倍

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

強尼戴普今生日！　律師暗示擬放棄3億賠償金

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！

馬修麥康納站上白宮！為一雙鞋氣哭搥桌

千人婚禮被外燴放鳥！家屬親自下廚　新娘崩潰了

挪威「通靈公主」要嫁薩滿男友

哈利、梅根因「這檔事」又被罵翻！

猴痘恐通過空氣傳播　專家：不排除有風險

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

傘兵帶女人進軍營「公然做愛」數十人圍觀

烏議員感謝台灣：制裁俄取得晶片　這非常重要

紐西蘭牛羊數量都破千萬　2025年要收打嗝費

馬克宏：別羞辱俄國　澤倫斯基：沒領導人的樣子

更多熱門

相關新聞

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！

美軍一架V-22魚鷹式傾轉旋翼機今（9日）晨墜毀在加州東南部沙漠。根據當地媒體指出，機上4名機組員身亡，第5名機組員仍失蹤。

國會暴動不到2年　川普傳最快7月宣布選總統

國會暴動不到2年　川普傳最快7月宣布選總統

他意圖謀殺大法官　不滿墮胎權裁定及德州槍擊

他意圖謀殺大法官　不滿墮胎權裁定及德州槍擊

強尼戴普今生日！　律師暗示擬放棄3億賠償金

強尼戴普今生日！　律師暗示擬放棄3億賠償金

座落白宮、國會山莊中間　國民黨駐美代表處正式啟用

座落白宮、國會山莊中間　國民黨駐美代表處正式啟用

關鍵字：

美國V-22魚鷹式傾轉旋翼機北美要聞美軍加州海軍陸戰隊

讀者迴響

熱門新聞

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

莫德納新疫苗　Omicron抗體增8倍

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

更多

最夯影音

更多
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面