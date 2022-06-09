現場影片曝！　美軍V-22魚鷹直升機墜毀傳4死1失蹤

A V-22 Osprey belonging to the 3rd Marine Aircraft Wing crashed in Imperial County, California, a U.S. Marine spokesperson told @10News. Military officials confirm no nuclear material was aboard the aircraft contrary to initial radio traffic. An investigation is underway. pic.twitter.com/XklpZlFVyc — Malik Earnest (@MalikEarnest) June 8, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍陸戰隊第3航空連隊一架V－22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀，當地媒體指出機組員4死1失蹤。海軍陸戰隊發言人坎帕（Duane Kampa）表示軍方和民間救援隊已在現場作業，媒體隨後也曝光墜毀現場的畫面。





▲美國海軍陸戰隊第3航空連隊一架V－22魚鷹直升機在加州墜毀 。（圖／翻攝推特「@MalikEarnest」）

粽合外電報導，一則無線電對話顯示機上有4名機組員已死亡，救援團隊仍在搜尋第5人的下落。軍機於加州格拉米斯（Glamis）墜毀，官員研判第5名機組員很可能已經死亡，目前尚不清楚軍機墜毀原因，調查已經展開。

五角大廈發言人很快證實軍機墜毀消息和地點，但駁斥機上載有核原料的傳言，「我們還沒有進一步的消息。」該架墜毀軍機隸屬美國海軍陸戰隊第3航空聯隊。

當地媒體指出，機上5名機組員4人已死亡，另1人仍失蹤，不過死傷人數尚未得到軍方證實，也不清楚機上確切人數。確切墜毀地點位於格拉米斯鎮附近，距離美墨邊境僅20英里，在加州與亞利桑那州州界以西23英里。

海軍陸戰隊發言人坎帕（Duane Kampa）表示，軍方和民間救難隊已經趕抵相場，他也駁斥社群媒體上流傳「載有核原料」的傳言，並表示一旦有更多消息將會陸續對外宣布。埃爾森特羅海軍航空基地於美東時間8日上午11點30分在臉書發布推文，接獲的報告指出，該架軍機墜毀在78號公路和「Coachella Canal路」附近。