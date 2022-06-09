美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

▲ 美國各地逐漸解除口罩令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新估計指出，Omicron亞變異株BA.4及BA.5目前已佔全美新冠病毒病例的13％，高於一周前的7.5%及5月初的1％，為美國疫情增添不確定性，確診數可能遭到低估。科學家警告，目前佔主流的亞變種可能很快就會被取代，不過尚不清楚這是否會導致新一波浪潮，或是住院及死亡數激增。

根據《紐約時報》，美國CDC於7日公布最新數據指出，截至4日的一周內，BA.5及BA.4估計佔整體病例的7.6%及5.4%，高於前一周的4.2%及3.3％。紐約城市大學流行病學教授奈許（Denis Nash）對此警告，整體趨勢表明，BA.4及BA.5病例恐怕超越目前佔大多數的BA.2及BA.2.12.1，「這可能很快就會發生。」

BA.4及BA.5相關數據依然有限，但傳播速度似乎較先前的Omicron亞變種更快，且可能更善於逃脫免疫系統防禦。目前尚無太多證據表明這2支病毒會導致疾病更重，不過仍須進行更多研究。

BA.4及BA.5最早於今年年初在南非被發現，儘管民眾大多已對新冠病毒具有免疫力，4月及5月仍導致該國病例激增。哥倫比亞大學流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）對此則表示，這波疫情不如南非過去幾波疫情嚴重，死亡人數也沒有急劇上升，若美國狀況與南非相同，BA.4及BA.5浪潮可能比過去溫和，住院及死亡人數增幅較不明顯。

在全球範圍內，最新數據顯示BA.4及BA.5佔比仍相對較低，但可能在未來幾周內發生變化。英國衛生安全局最新報告指出，這2支變異株在許多國家取代BA.2的速度和BA.2取代原始版本Omicron病毒的速度一樣快。

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