吳釗燮讚歐舒斯基「國際社會正直的風範」　頒睦誼外交獎章

▲外交部長吳釗燮頒贈歐舒斯基（Peter Osuský）睦誼外交獎章。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮今（8日）頒贈斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）「睦誼外交獎章」，以表彰其對促進台斯關係的卓越貢獻。吳釗燮表示，歐舒斯基曾形容台灣是國際的「良善力量」（a force for good），實則歐主席不僅是促進台斯關係發展的「良善力量」，更代表國際社會正直的風範（voice of decency）。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík） 、布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等斯國訪團全體成員、斯洛伐克經濟文化辦事處處長博塔文（Martin Podstavek）、司法院副院長蔡烱燉、法務部長蔡清祥與相關部會代表均在場觀禮。



吳釗燮致詞時強調，歐舒斯基在跨國友台議員組成的「福爾摩沙俱樂部」扮演活耀角色，力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）；俄烏戰爭爆發後，數百萬烏克蘭難民湧入鄰國，歐舒斯基立即聯合民主國家向難民伸出援手。

歐舒斯基表示，榮幸受贈「睦誼外交獎章」殊榮，有幸擔任8年台斯國會友台小組主席，為推進台斯關係貢獻心力，呼籲國際社會注及台灣2,350萬勤奮善良的人民被排拒在國際組織外的不公義待遇，並堅定疾呼台灣應被公平納入國際體系。



外交部說明，歐舒斯基現任斯國會外交委員會主席，長期堅定支持台斯關係發展，他分別於2021年推動國會外交委員會首次通過決議案支持台灣參與世界衛生大會，並在2022年促成外交、衛生及歐洲3個委員會於一週內分別連續通過決議案支持我方參與WHA。此外，歐舒斯基於上年主動協調斯國政府慨贈台灣16萬劑疫苗，對我國至為友好，是斯洛伐克國會重要的挺台力量。

此外，在今日午宴當中，吳釗燮表示，感謝斯國友人不畏中國打壓，堅定邀請在去年率團訪斯國並公開演說，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，台灣即與國際同步制裁俄羅斯的軍事侵略；台斯合作馳援烏克蘭是理念相近夥伴合作榜樣。他說，斯洛伐克勇敢抗拒強權施壓，有巨人般的道德勇氣，台灣將效法斯洛伐克精神，堅定捍衛自由民主與國家主權。