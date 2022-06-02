分手半年長期簡訊騷擾前女友　北市6／1開出首張跟騷法告誡書

▲北市警婦幼警察隊1日與士林分局開出全台北第一張觸犯跟騷法的書面告誡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

跟蹤騷擾防制法6月1日施行，台北市警察局就針對第一件跟蹤騷擾案件開出「書面告誡」，為違反跟蹤騷擾防制法者敲響警鐘。

北市警察局婦幼警察隊指出，6月1日接獲被害人報案，自陳於110年底與前男友不和平分手，結果這名前男友不滿分手感情生變，長期傳送騷擾簡訊騷擾，被害人無奈只好報警聲請、取得家暴保護令列管在案，但前男友仍於6月1日再度傳送騷擾、恐嚇簡訊，被害人為維護自身權益到士林分局報案求助，被害女子提出跟蹤騷擾告訴、並請求警方核發書面告誡約制行為人。

▲北市警婦幼警察隊1日與士林分局開出全台北第一張觸犯跟騷法的書面告誡。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區士林警分局獲報後對此案相當重視，經審核後發出書面告誡，並就該男違反家暴保護令罪、違反跟蹤騷擾罪偵辦調查，並針對行為人加強約制作為，以維護被害人權益。

台北市警婦幼隊指出：傳送簡訊騷擾，是典型跟蹤騷擾行為樣態，這類行為明顯觸犯跟蹤騷擾防治法、提醒民眾切勿一時衝動誤觸法網，跟蹤騷擾防制法是為了保護個人身心安全、生活能夠免受侵擾，警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，保障市民安全。

【相關新聞】

►快訊／汐止35噸聯結車輾過機車 一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史



►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了 傍晚自請處分

