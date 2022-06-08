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北市下週一起開放校外教學　教育局曝「辦理三條件」

▲▼北市即起發放國小與幼兒園辦理畢旅與校外教學。（圖／北市教育局提供）

▲北市從下週一起有條件開放校外教學。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

考量近日台北市新冠肺炎疫情趨緩，但中南部等地區疫情維持高原期趨勢發展，北市教育局今（8日）宣布，從下週一（13日）起到6月底，各級學校（含幼兒園）仍持續暫緩辦理畢業旅行與隔宿露營等活動，但開放辦理在台北市內當日來回的校外教學活動，同時要符合國高中及成人完成3劑疫苗接種、國小學生完成1劑疫苗接種，或提供2日內陰性快篩證明條件始得辦理。

近期北台灣疫情有趨緩趨勢，台北市中、小學及幼兒園從本週一起已恢復實體課程，教育局今天進一步宣布，開放各級學校辦理在台北市內當日來回的校外教學活動，但仍暫緩辦理畢業旅行與隔宿露營等活動。

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因應畢業季的到來，教育局指出，學校申請辦理畢業典禮前要先邀集家長會、教師會等代表召開會議討論並取得共識，辦理模式得採全部線上方式或混成模式辦理，若規劃實體畢典，請學校衡量學生人數、場地空間大小等綜合評估規劃及落實防疫措施，但仍以不開放外賓參加為原則；獲獎學生照片由學校協助拍攝並提供家長下載；國高中得視需求，邀請每班1到2位家長入校協助。

至於校園部開放分，教育局表示，國小室內外場地仍暫緩開放到6月30日，國高中室內場地不開放、室外場地開放，而從下週一（13日）起開放國小辦理跨校體育競賽，但仍要採取閉門賽方式辦理，不開放觀賽；另開放學生在運動、拍照期間得免戴口罩，歌唱及吹奏類課程於保持社交距離或適當阻隔設備時也可以不戴口罩。

教育局也提醒各校師生，持續加強留意自我健康狀況，在校期間除用餐、飲水及上述期間外，師生仍應配戴口罩，並儘量避免至人潮擁擠處群聚，以維護自身及家人健康，教育局亦將視疫情狀況滾動式調整相關防疫管制措施，提供學校遵循，共同為防疫努力。

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