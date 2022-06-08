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快訊／北市加碼9紓困！生活陷困可領3000元　市場攤商最多3個月租金全免

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前公布九大紓困方案，協助市民度過疫情難關；台北市政府8日公布紓困加碼方案，其中公有零售市（商）場攤商及市場處轄管場域具安置性質的承租人，除了減收今年5至7月的租金50％之外，主動辦理符合紓困對象條件的承租人補貼今年5月至7月租金50％，意即符合資格者最多5月至7月租金全免。

台北市副市長黃珊珊8日下午於防疫記者會時公布紓困方案，台北市5月27日已經公布9大紓困方案，這次再度加碼9大類對象，主要是受到疫情嚴重衝擊的對象，包括工作受疫情影響生活陷困市民、托嬰機構、居家托育人員、身障學生交通車委外廠商、庇護工場、中小企業、創業青年、藝文單位或組織，以及公有零售市（商）場攤商及市場處轄管場域具安置性質的承租人，包括上次的9大紓困方案，總金額高達30億元，可透過QRcode看到所有紓困方案內容。

黃珊珊說明，公有零售市（商）場攤商及市場處轄管場域具安置性質的承租人部分，也就是大部分公有市場攤商，實施時間為5月至7月，除了減收今年5月至7月租金50％之外，主動辦理符合紓困對象條件的承租人，補貼今年5月至7月租金50％，也就是符合資格者，這3個月就是免費。

至於中小企業、青年創業者，黃珊珊表示，中小企業貸款從以前的80萬元提高至300萬元，青年創業貸款從50萬元提高至120萬元，並新增除了台北富邦銀行的承貸銀行之外，新增玉山銀行可供企業申貸選擇，貸款遞延繳付最長展延1年，且融資額度提高至300萬元。

台北市社會局長周榆修指出，3個月內工作受疫情影響以致生活陷困的北市市民，申請人必須檢具工作受疫情影響證明，例如失業證明、停工證明、無支薪證明等，可到戶籍地區公所社會課或居住地社會福利服務中心，臨櫃或郵寄申請、線上申請，符合資格者，每人核發3000元，且同戶工作人口不限1人申請。

周榆修提及，今年4月30日前立案的托嬰機構，4月至6月疫情期間，因受疫情影響停托，退還確診兒童及同班兒童停托期間費用者，以及退還因疫情自主停托家長費用者，可依照各機構實際退費金額補貼二分之一。而領有北市居家式托育服務提供者登記證書的居家托育人員（保母），若4月至6月因疫情影響停托，退還托兒家長托育費用者，依退費金額每名保母定額補貼，全額退費補貼6000元、部分退費補貼3000元。

另外，身障學生交通車委外廠商，每輛車補貼1萬元；北市府立案及委託的43間庇護工場，每家最高補貼12萬元；藝文單位或組織部分，因疫情影響導致演出取消者，協助協調後續變更檔期展演，並退還繳交費用。

▲▼北市防疫紓困0608。（圖／北市府提供）

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