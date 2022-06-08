柯文哲酸陳時中「每天報明牌報上癮」　嘆台灣這2年犯錯「沒做好轉型」

記者袁茵／台北報導

2022九合一選戰將在年底登場，傳出指揮中心指揮官陳時中6月底要把指揮中心收掉競選台北市長，或由前副總統陳建仁接手，8日遭到陳時中否認。而台北市長柯文哲並未正面回應，但認為未來2年後會發現國家戰略錯誤，推一個衛福部長上去「每天報明牌」，結果後來上癮報了2年，現在才知道報不下去。

針對外傳指揮中心將於6月底收攤、陳時中準備參選台北市長一事，柯文哲8日下午出席防疫記者會時回應，自己先前常說「防疫、紓困、振興與轉型」，這是面對疫情時政府要做的4件事情，不單單只有紓困，未來2年後回頭看，會發現台灣這2年防疫戰略最大的錯誤，就是「怎麼讓防疫去當總指揮」，這個有問題。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲舉例，就像台北市政府面對疫情時，要衛生局長擔任總指揮一樣，光是今天討論紓困、減租，以及教育局、社會局管制程度等，這哪裡是單單一個衛生局長可以解決的事情？疫情剛爆發時大家都沒把握，就推一個衛福部長上去「每天報明牌」，「後來發現報明牌每天喊＋0，甚至還不錯，後來就上癮了，每天報明牌就報了2年，現在才知道報不下去。」

柯文哲強調，防疫、紓困、振興與轉型，不能單只有防疫，還有很多問題要處理，特別得反省這2年來犯的最大戰略錯誤，就是沒有做好轉型，印度在此波疫情中全國發電子身分證，將危機當成轉機，而台灣三倍券還在用紙張，沒利用機會做必要的轉型，未來2年回頭看就是國家戰略錯誤。

另外，柯文哲認為，疫情沒必要「超前部署」，適當部署即可，現在問說疫情會不會在秋冬季反撲，「我完全沒有把握。」過去2年都信誓旦旦認為打滿2劑疫苗、達成70％群體免疫就可以不用戴口罩，結果自己打了3劑疫苗還是確診，「我根本沒辦法預測還會不會出現新的變種（病毒）。」

最後，柯文哲說，只要活在世界上，每天都有要面對的問題，所以認真過每一天、盡量快樂過每一天，每天都有新問題就應付、解決即可，抱持理性、務實、科學態度認真過每一天、快樂過每一天就好。