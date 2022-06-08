　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化+5579！高中以下是否返校上課　王惠美：本周五給答案

▲彰化縣長王惠美8日針對疫情說明。（圖／翻攝自臉書／王惠美）

▲彰化縣長王惠美8日針對疫情說明。（圖／翻攝自臉書／王惠美）

記者許權毅／彰化報導

全國今日新增80195例本土個案，159人死亡創新高，其中彰化新增5579例，與前一日確診數較少202例，衛生局長葉彥伯強調，彰化疫情依舊嚴峻，預估到13日都仍處在高原期。至於13日是否高中以下學生返校實體上課，縣長王惠美表示周五會決定。

▲▼彰化8日公布疫情最新狀況。（圖／彰化縣政府提供）
▲彰化8日新增5579例本土個案。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示7日個案年齡分布，以青壯年族群最多，佔一半以上，18歲到39歲達到35.8%，65歲老年族群增加至13.9%，18歲以下為18.6%，王惠美認為應是連假年輕族群外出，提高染疫風險，呼籲民眾盡量減少外出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家長相當關心的是否13日高中以下學生，要返校進行實體上課，王惠美表示距離下周還有一段時間，請大家不要急，需要透過數據與專家分析討論，最慢周五(10日)會有討論結果。

▲▼彰化8日公布疫情最新狀況。（圖／彰化縣政府提供）
▲5歲至11歲尚未接種疫苗幼童，總計1178名，5日起接種。（圖／彰化縣政府提供）

針對兒童若有快篩陽，縣府表示目前有36家診所總共70為兒科醫師，減少到大醫院苦等不便；王惠美表示，目前5到11歲未到校園接種的幼童，目前造冊1178名，9日起分流到院所接種。

衛生局長葉彥伯說明，截至8日確診通報率為6.95%，中央預估13日整體疫情會往下走，因此未來5天是重要觀察期。而彰化整體疫情上升速度跟北部相比較緩和，因此對疫情控制較好控制，醫療量能負擔不會過重，較好因應。
▲▼彰化8日公布疫情最新狀況。（圖／彰化縣政府提供）
▲整體疫情仍處在高原期，未來5天為重要觀察期。（圖／彰化縣政府提供）▲▼彰化8日公布疫情最新狀況。（圖／彰化縣政府提供）

▲7日確診個案以青壯年族群最多。（圖／彰化縣政府提供）

ET快訊
強哥女律師成功升官！　年收3800萬↑新職位曝光
廖老大「老婆正臉曝光」根本大學生！　萬人閃瞎：太美了
柯文哲酸陳時中「每天報名牌報上癮」　嘆台灣這2年犯最大錯誤
快訊／北市紓困公布　符合「1條件」可領3000元
快訊／本土+80195「各縣市分佈曝光」　3縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抽血找兒童新冠併發腦炎基因　醫：希望給離開的小孩一個答案

顏正國、曾甜同框為菁英鬥陣盃站台　百萬總獎金、黃金戒指等你來戰

彰化+5579！高中以下是否返校上課　王惠美：本周五給答案

她準備要生竟確診　羊水破18小時！醫護急剖腹拉出男嬰

北市下週一起開放校外教學　教育局曝「辦理三條件」

基中清寒生唐于田考上6大學　嘉義大學提供近40萬助學金力邀

【廣編】華盛頓中學升大學榜單亮眼　110人國立及世界頂尖校系

避免國定假日不出勤重演　交長曝台鐵勞資子法協商關鍵

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」　根本大學生！萬人閃瞎：太美了

台南+7053！6／9校園集中接種最終日　市府籲孩童儘速施打

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

抽血找兒童新冠併發腦炎基因　醫：希望給離開的小孩一個答案

顏正國、曾甜同框為菁英鬥陣盃站台　百萬總獎金、黃金戒指等你來戰

彰化+5579！高中以下是否返校上課　王惠美：本周五給答案

她準備要生竟確診　羊水破18小時！醫護急剖腹拉出男嬰

北市下週一起開放校外教學　教育局曝「辦理三條件」

基中清寒生唐于田考上6大學　嘉義大學提供近40萬助學金力邀

【廣編】華盛頓中學升大學榜單亮眼　110人國立及世界頂尖校系

避免國定假日不出勤重演　交長曝台鐵勞資子法協商關鍵

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」　根本大學生！萬人閃瞎：太美了

台南+7053！6／9校園集中接種最終日　市府籲孩童儘速施打

桃山驚見女屍！熱心山友「淋雨揹到山屋」吊掛：怕被動物啃食

桃山路徑驚見女登山客倒地亡！高山協作揹回山屋報案

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

56歲方文琳挑戰空中瑜珈！　曬「高難度動作」看呆網…身材讚爆

韋汝直播遭「撲倒在床」　77老大讚：她可以再生2、3個

北市府遭指「網軍基地」　柯文哲：不是罵民進黨就是網軍

台鋼雄鷹盼挖到「珍珠」　林振賢：不可能每個都愛

台塑四寶5月進帳1781億！　台塑化煉油事業太猛、營收月增3成

媽突脫口「我很怕妳」　唐綺陽淚：原來自己是怪獸

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

生活熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

今天雨最猛！16縣市大雨特報

月薪最高23萬！台積電等26大廠聯合徵才

不斷更新／7縣市恢復實體上課　全台措施一次看

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

看阿湯哥、侏羅紀都100！岡山秀泰影城千人排隊

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1公司：不到2元

小二童作文寫「我的媽媽」！網一看笑翻：是人才

傳訊息愛加「2字母」　網笑：9成都老人

幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」讓她心寒

更多熱門

相關新聞

動態清零傷經濟　大陸商務部承認了

動態清零傷經濟　大陸商務部承認了

大陸受到新一輪疫情的影響，傳部分行業存在訂單流出和產業外遷的現象。對此，中國商務部8日承認，有部分行業存在訂單外流和產業外移的現象，然而訂單外流程度可控、產業外移「符合經濟規律」，中國在全球產業鏈、供應鏈中地位「依然鞏固」。

她準備要生竟確診　醫護急剖腹拉出男嬰

她準備要生竟確診　醫護急剖腹拉出男嬰

柯文哲酸陳時中「每天報明牌報上癮」

柯文哲酸陳時中「每天報明牌報上癮」

台南+7053！6/9校園集中接種最終日

台南+7053！6/9校園集中接種最終日

台東+933！新增126師生確診

台東+933！新增126師生確診

關鍵字：

彰化疫情新冠肺炎本土個案確診

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

本土+80195「各縣市分佈曝光」

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面