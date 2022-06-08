彰化+5579！高中以下是否返校上課　王惠美：本周五給答案

▲彰化縣長王惠美8日針對疫情說明。（圖／翻攝自臉書／王惠美）



記者許權毅／彰化報導

全國今日新增80195例本土個案，159人死亡創新高，其中彰化新增5579例，與前一日確診數較少202例，衛生局長葉彥伯強調，彰化疫情依舊嚴峻，預估到13日都仍處在高原期。至於13日是否高中以下學生返校實體上課，縣長王惠美表示周五會決定。



▲彰化8日新增5579例本土個案。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示7日個案年齡分布，以青壯年族群最多，佔一半以上，18歲到39歲達到35.8%，65歲老年族群增加至13.9%，18歲以下為18.6%，王惠美認為應是連假年輕族群外出，提高染疫風險，呼籲民眾盡量減少外出。

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家長相當關心的是否13日高中以下學生，要返校進行實體上課，王惠美表示距離下周還有一段時間，請大家不要急，需要透過數據與專家分析討論，最慢周五(10日)會有討論結果。





▲5歲至11歲尚未接種疫苗幼童，總計1178名，5日起接種。（圖／彰化縣政府提供）

針對兒童若有快篩陽，縣府表示目前有36家診所總共70為兒科醫師，減少到大醫院苦等不便；王惠美表示，目前5到11歲未到校園接種的幼童，目前造冊1178名，9日起分流到院所接種。

衛生局長葉彥伯說明，截至8日確診通報率為6.95%，中央預估13日整體疫情會往下走，因此未來5天是重要觀察期。而彰化整體疫情上升速度跟北部相比較緩和，因此對疫情控制較好控制，醫療量能負擔不會過重，較好因應。



▲整體疫情仍處在高原期，未來5天為重要觀察期。（圖／彰化縣政府提供）

▲7日確診個案以青壯年族群最多。（圖／彰化縣政府提供）

