妻流產遭夫嗆「還不大度接受小三與私生子」　結局神展開

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小蘋（化名）婚後因故流產，卻遭丈夫阿強（化名）嗆聲，「妳連生孩子都不會，還不大度接受第三者與外遇小孩」，甚至遭趕出家門，後來丈夫因涉嫌強迫外籍女子來台賣淫，在泰國被捕入監，她得知消息後寫信要求離婚，也獲得丈夫回信同意，因此決定向桃園地院訴請離婚，並於今年5月底獲得裁准。

▲阿強外遇，還反怪妻子小蘋連生孩子都不會。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

小蘋在判決書中主張，2017年與阿強結婚，婚姻初期生活還算圓滿和諧，沒想到2018年懷孕期間胎兒因不明原因死亡，只好忍痛前往醫院引產，而丈夫非但沒有安慰她，甚至態度丕變，時常更換工作，也不告訴她到底是在從事什麼工作，只要詢問就會遭到大聲辱罵，最後甚至與外遇對象生小孩，並反過來嗆她，「妳連生孩子都不會，還不大度接受第三者與外遇小孩」。

小蘋接著說，身無分文的她被迫搬出住家，直到2019年透過媒體看到一篇報導，這才知道丈夫因強迫泰國女子來台賣淫，在泰國被捕入獄，考量到丈夫先前的外遇行為和言語虐待，她決定提出離婚，並透過夫家取得聯絡方式，寫信給丈夫要求離婚，對方也在回信中坦承外遇並同意離婚，只是因為人尚在泰國司法機關接受審判羈押中，無法回台辦理離婚手續，這才向桃園地院提出離婚訴訟。

桃園地院法官向內政部警政署刑事警察局求證，確認阿強的確因涉嫌人口販運被泰國警方逮捕，案件仍在泰國法院審理中，人也被關押在當地，加上他在回覆小蘋的信件裡坦承「有偷吃」、「我做了對不起妳的事」，因而認定女方的說詞為事實。

法官表示，阿強有外遇行為，又對小蘋言語虐待並趕出家門，如今更因為從事犯罪行為被外國司法機關關押，考量到雙方已經分居3年多，也透過書信協調同意離婚，男方經合法通知後，沒有提出任何意見陳述，可見兩人確實都已無意維持婚姻，可歸責程度是男方較大，最終裁定准許小蘋的請求，判准離婚，全案仍可上訴。

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