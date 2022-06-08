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社會 社會焦點 保障人權

現實八點檔？醫師娘擋兒婚事害抑鬱而終　領光尪積蓄還控他偷吃

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名母親為了阻擋兒子戀情，除了對其女友口出惡言外，還向兒子提告殺人未遂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名牙醫師控訴結髮46年的妻子長期獨吞自己房產收入，又因不滿兒子老婆曾經離過婚，辱罵她「非處女」，害兒子最終扛不住多年來的壓力離世，事後更抹黑牙醫師與兒子女友有一腿、提告兩人侵害配偶權，牙醫決定不再容忍，向法院訴請離婚。台北地院判決兩人離婚。

判決指出，這名牙醫師阿成（化名）已執業40年，與妻子阿芬（化名）育有1子1女，因事業繁忙，遂委由老婆或兒子幫忙管理收入、房產等，還將其中某棟大樓的1樓與地下室，以夫妻身分贈與阿芬，各擁1/2持分，並出租給租戶。

沒想到阿芬卻偷拿阿成印章，擅自與房客簽訂新的租約，並要求將租金匯給自己，由於阿成頓失經濟來源，曾提告妻子要求返還，最終法院在2019年判決阿芬須還542.4萬的租金給阿成。

阿芬的誇張事蹟還不只如此，由於不滿兒子小明（化名）交往的對象曾離過婚，竟多次以不堪言語辱罵對方，還跑去家中大鬧。而阿成認為小明已成年，應該尊重孩子選擇，溫言相勸阿芬，沒想到妻子還翻臉將錢全部捲走，企圖以斷絕小明金源方式，逼迫兩人分手。

為了讓兩人分手，阿芬甚至誣告小明「殺害直系血親尊親屬未遂罪」，然而僅開過一次偵查庭，檢方就以不起訴處分。但阿芬仍屢次在公開場合，指責小明冷血、不孝，導致小明長期處在焦慮、情緒低落的情緒下，需經常到精神科就診。

阿成見兒子遭受如此打壓，萬般不捨，因此更堅定支持兒子戀情，並搬去與兩人同住，小明與女友最後也在其他親友支持下，於2018年完成求婚，不幸的是，小明因長期的情緒不穩影響身體甚劇，隔年6月心肺衰竭逝世。

面對兒子的離世，阿成仍堅強站起，獨自打理後事，並處理小明生前的車貸、車子修繕等費用，阿芬卻出面誣指阿成盜領小明銀行帳戶的存款，提告竊盜；甚至抹黑阿成與小明女友有染，提告兩人侵害配偶權，阿成才決定不再容忍妻子脫序行為，訴請法院判決離婚。

妻子則是反轟阿成拋妻棄女，且小明是因不按時回診就醫，又常常去高級餐廳享用美食，體重才狂增，且小明逝世時，其女友就宣布要繼續與阿成同居，侵害到自己與女兒的人格權，主張駁回。

台北地院認為兩方因兒子交往一事，自2016年2月就多有衝突，且阿芬應尋求理性溝通解決，卻變本加厲提起多件告訴，遑論是殺害親屬之刑事告訴，都已經對阿成與小明造成嚴重傷害，訴請有理，准許兩人離婚。

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