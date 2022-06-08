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大陸 大陸焦點 特派現場

2021外資進出口額佔35.9%　陸商務部擬擴大獎勵產業範圍

▲進出口,貿易,外資。（圖／CFP）

▲南京港龍潭貨櫃碼頭。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2021年外資企業進出口額佔整體進出口的35.9%，對此，商務部副部長王受文今（8）日表示，商務部還在和發改委及其他10多個部門一起修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，要進一步擴大鼓勵類的產業範圍，外資企業如果在這些行業里進行投資、生產經營，會享受到一系列好處。

▲大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文。（圖／CFP）

▲大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文。（圖／CFP）

王受文指出，外資企業在中國的對外貿易中佔有非常重要的比重，當前疫情確實給國內企業和外資企業帶來一系列影響和挑戰，國務院日前出台《扎實穩住經濟一攬子政策措施》，這些措施中，實際上有一些也是專門針對外資企業遇到的困難。

王受文提到，外資企業在中國的經營創造良好環境，首先要幫助外資企業解決在當前情況下復工復產遇到的問題，其次是加強與外資企業的溝通，聽取困難和意見，幫助他們協調解決，此外，還要推動針對一些外資企業困難的專門政策及努力營造更好的外商投資和經營營商環境。

▲進出口,貿易,外資。（圖／CFP）

▲大陸將進一步擴大外資企業獎勵產業範圍。（圖／CFP）

王受文舉例，外籍個人所得稅有一項減免政策，對外資企業的個人高管所得稅的減免政策原先於去（2021）年年底就到期，商務部和財政部等相關部門一起溝通，經過國務院批准，這項政策又延續到2023年；還有一項政策，境外投資者在中國獲得的利潤，如果再分配以後，得到的利潤在中國繼續投資，會繼續暫不徵收預提所得稅。

王受文強調，中國在2021年底出台了2021年版的外資准入負面清單，進一步放寬外資投資的行業，同時，也組織清理與外商投資法不符的一些規定，「現在已經推動了500多件法規文件的立改廢，要確保外資企業在中國經營能夠享受到國民待遇，商務部還在編製《中國外商投資指引》。這些措施就是一個目的，為外資企業提供更好的營商環境。」

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