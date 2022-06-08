王毅：絕不允許域外勢力禍亂中亞地區

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨7日到訪哈薩克，與哈薩克總統托卡耶夫在努爾蘇丹會面，雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響深感擔憂。大陸外交部今（8日）發布消息指出，王毅強調，「中國從不在中亞謀求地緣政治利益，我們也絕不允許域外勢力禍亂這一地區。」

王毅表示，今年是中哈建交30周年，兩國關係經歷不少大風大浪。作為友好鄰邦和永久全面戰略夥伴，中國堅定支持哈薩克斯坦走符合本國國情的發展道路，支持實施「新哈薩克斯坦」發展戰略。

王毅說，中哈共建「一帶一路」先行先試，取得豐碩成果。中方願同哈方加強戰略對接，拓寬合作領域，打造一批新的惠及兩國民生的優質合作項目；商談經貿合作中長期發展規劃和新版投資保護協定，加大口岸貨物通行，拓展多元化運輸路徑，加快跨裏海國際運輸走廊可行性研究；加強人文交流，夯實兩國友好的民意和社會基礎。

雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響深感擔憂。王毅強調，「中國從不在中亞謀求地緣政治利益，我們也絕不允許域外勢力禍亂這一地區。」當前形勢下，要警惕域外勢力圖謀將地區國家卷入大國沖突，脅迫各國「選邊站隊」。中方希望中亞國家保持定力，排除干擾。

托卡耶夫表示，哈薩克將對華關係置於對外政策優先位置，哈中在重大國際議題上有相同立場和共同語言。

同日，王毅和哈薩克斯坦副總理兼外長特列烏別爾季會談，雙方同意便利人員往來，分別在西安和阿克托別互設總領事館達成一致。哈方表示將把對中國公民入境7天免簽待遇延長至14天。