　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：這星球上不能富國永遠是富國　窮國永遠是窮國

▲▼大陸國務委員兼外長王毅為「季辛吉與中美關係」研討會上發表視頻致辭。（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲大陸國務委員兼外長王毅近日訪問南太平洋島國。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅近日結束對南太平洋島國的訪問，在返回北京後接受大陸中央媒體採訪。他強調，這個星球上，不能富國永遠是富國，窮國永遠是窮國。中國願幫助和支持太平洋島國，一起實現加快發展振興的歷史使命。

大陸外交部官網5日發布新聞稿，王毅表示，太平洋島國是發展中國家大家庭的重要成員。中國與太平洋島國雖然隔海相望，但雙方的友好關係源遠流長。對太平洋島國來說，中國並不是「新來者」，而是相知相交多年的「老朋友」。中國同島國建立外交關係已近半個世紀，中國和島國關係的全面發展更不是「橫空出世」，而是「水到渠成」。

他說，多年來，由於太平洋島國國力偏弱、發言權小，往往容易被國際社會所遺忘，甚至被邊緣化。島國提出他們不應淪為「世界的看客」，更不應被落在後面，而應與世界齊頭並進。

王毅指出，中國歷來奉行大小國家一律平等，主張全球可持續發展目標「一個都不能少」。這次南太之行，就是希望和所有建交島國共話友誼，共商合作，共迎挑戰，共謀發展，共創未來，是一次和平之旅、合作之旅、友誼之旅。

他強調，中國無意同誰比拼什麼影響力，也沒有興趣搞什麼地緣爭奪。中國尊重島國同其他國家業已建立的各種聯繫，尊重澳大利亞、紐西蘭與島國的傳統紐帶，中方已同澳、紐在島國開展了一些三方合作，效果是好的，也受到島國的支持和歡迎。中方願繼續本著開放態度，根據島國的意願，同澳、紐在南太地區開展更多三方或四方合作，發揮各自優勢，形成更大合力。

王毅還公開了中國與島國的合作內容，包括中國與10個建交島國均已簽署共建一帶一路合作諒解備忘錄，同巴布亞紐磯內亞、萬那杜還進一步簽署了共建一帶一路合作規劃。此訪期間，中國又同吉里巴斯簽署共建一帶一路的實施方案，還同各建交島國簽署並達成了52項雙邊合作成果，涵蓋應對氣候變化、抗擊疫情、防災減災、綠色發展、醫療衛生、農業、貿易、民航、旅遊、地方等15個合作領域。索羅門群島國家轉診醫院綜合醫療中心等一大批互利合作專案或交付揭牌，或即將上馬。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
青少年首例！編劇15歲姪子染疫亡　指揮中心曝死因
快訊／今151死、中重症243人！8個月女嬰併敗血症死亡
快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝
快訊／今增151人死亡！　本土5萬2992例
LIVE／台灣「首例兒童MIS-C」　陳時中最新說明　
快訊／高雄男陳屍偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶
只讀1年！客運大叔每天跑10hrs「首戰國考就上榜」　必勝秘
特斯拉開槍男「動保10年」是這台　頂級版要價243萬！
內科男愛上援交妹！噴205萬贖身　她拿錢跑毒趴GG了
納豆術後認「只剩片段記憶」很痛苦！　依依眼眶紅了
疫情影響？6歲長胸部！　全球女孩「青春期提前」專家困惑
舊金山搶得8.8千萬！　劫匪來台擁女研究生當伴遊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

刺青哥穿白紗當「男伴娘」！送27年閨密出嫁爆紅　本人曝真實關係

王毅：這星球上不能富國永遠是富國　窮國永遠是窮國

李家超刊文：社會安定才可推動經濟　未來5年將帶香港再創高峰

55歲考王第26度備戰大陸高考　瞄準川大轉文組稱：要學會轉彎

她腦出血「等不到救護車」亡！生前求救8分鐘遭拒：感覺妳沒什麼事

深圳國企書記夫人嗆50輛賓利堵人　起底豪宅每坪要價255.8萬元

疫情重創內蒙古　呼和浩特44.5%旅遊企業面臨倒閉！

近4萬買LV拖鞋穿三四次「掉色」！她氣炸：商標都沒了　官方回應

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈　陸專家：澳軍當時做了什麼？

上海建議民眾：逛超市、商場要戴N95口罩　每4小時更換一次

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

刺青哥穿白紗當「男伴娘」！送27年閨密出嫁爆紅　本人曝真實關係

王毅：這星球上不能富國永遠是富國　窮國永遠是窮國

李家超刊文：社會安定才可推動經濟　未來5年將帶香港再創高峰

55歲考王第26度備戰大陸高考　瞄準川大轉文組稱：要學會轉彎

她腦出血「等不到救護車」亡！生前求救8分鐘遭拒：感覺妳沒什麼事

深圳國企書記夫人嗆50輛賓利堵人　起底豪宅每坪要價255.8萬元

疫情重創內蒙古　呼和浩特44.5%旅遊企業面臨倒閉！

近4萬買LV拖鞋穿三四次「掉色」！她氣炸：商標都沒了　官方回應

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈　陸專家：澳軍當時做了什麼？

上海建議民眾：逛超市、商場要戴N95口罩　每4小時更換一次

染疫率破10%「整體疫情往下」　陳時中：但南部還在升溫要續開病床

英女王「胸針控」傳遞重要意義　閱兵必戴御林軍徽鑽石款

「黃衫軍」大舉攻占明星賽票選榜單　王威晨破20萬票高居人氣王

妖鎳事件風波未平　港交所：LME遭索賠4.56億美元

中菲行5月營收年增36％　股東會8日登場、擬配息10.2元

玉山盃／前兄弟李志傑懂教滑球　驚訝兒子李軍增速8公里

青少年死亡首例！編劇15歲姪子染疫9天在校昏倒　指揮中心公布死因

今增151死、中重症243人！8個月女嬰染疫併敗血症死亡

快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

貴婦嗆開賓利堵　老公身分起底

少年吵架爸媽　怒從37樓爬到3樓

貴婦車位被佔嗆開賓利堵人　來的是Toyota

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

寵物蝦忘在陽台　她隔天一看「整鍋熟了」

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈 陸專家：澳軍當時做了什麼？

她腦出血等不到救護車亡！生前求救8mins遭拒

近4萬買LV拖鞋…她穿四次掉色成菜市場鞋！

為送閨蜜出嫁　半甲哥變身「男伴娘」

陸遊戲業驚見「付費上班」　開價7.8萬元

深圳國企書記夫人嗆50輛賓利堵人 起底豪宅每坪要價255.8萬元

消防員洗澡聽見警鈴　穿小短褲追車

霸氣公司9億犒賞員工！　每人送一支iPhone 13

更多熱門

相關新聞

王毅南太平洋最後一站　挺東帝汶入東協

王毅南太平洋最後一站　挺東帝汶入東協

中國大陸外長王毅的南太平洋出訪行程最後一站來到東帝汶，他6月4日與東帝汶總統奧爾塔會面時表示，中方支持東帝汶積極參與地區國際事務，期待東帝汶早日加入東協，成為亞洲大家庭的一員。

王毅：中國是來南太洋「修路造橋」非駐軍

王毅：中國是來南太洋「修路造橋」非駐軍

西方媒體稱「中國在南太遭遇挫折」

西方媒體稱「中國在南太遭遇挫折」

中美角力下的台海？　季辛吉發出警告

中美角力下的台海？　季辛吉發出警告

突破島鏈封鎖　中國直搗美澳後院

突破島鏈封鎖　中國直搗美澳後院

關鍵字：

王毅

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面