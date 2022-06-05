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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅南太平洋行最後一站　支持東帝汶加入東協

▲▼王毅訪東帝汶。（圖／翻攝大陸外交部）

▲王毅訪東帝汶。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅的南太平洋出訪行程最後一站來到東帝汶，他6月4日與東帝汶總統奧爾塔會面時表示，中方支持東帝汶積極參與地區國際事務，期待東帝汶早日加入東協，成為亞洲大家庭的一員。

王毅指出，20年來，兩國始終平等相待、相互理解、相互支持，已成為共建「一帶一路」重要夥伴，中國為東帝汶經濟社會發展、基礎設施建設、民生改善發揮了積極作用，「疫情發生後，中國第一時間派包機馳援東抗疫。中國醫療隊在東救死扶傷，先後救治30多萬東民眾。」

▲▼王毅訪東帝汶。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅提到，中國還積極參與聯合國東帝汶維和，為東和平穩定作出貢獻，「中方願同東一道，以建交20週年為契機，總結成功經驗、規劃未來藍圖，推動兩國全面合作夥伴關係更上層樓，打造大小國家相互尊重、平等互利、共同發展的範例。」

王毅說，雙方要推進高質量共建「一帶一路」，打造新的標誌性項目，「願支持東提升自主發展能力，加快農業現代化和工業化進程，實現多元化發展。中方將繼續鼓勵中國企業赴東投資興業，助力東發展振興。」

王毅強調，中方支持東積極參與地區國際事務，期待東早日加入東協，成為亞洲大家庭的一員。

最後，王毅還說，「習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議得到廣泛支持，歡迎東積極參與。」

同日，王毅還會見了東帝汶國父夏納納、東帝汶獨立革命陣線總書記阿爾卡蒂里，以及東帝汶議長阿尼塞托。

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