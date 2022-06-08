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蔡英文9日接見法國國會訪團　親頒外委會副主席「大綬卿雲勳章」

▲▼總統蔡英文9日將接見法國國會訪團。（圖／總統府發言人）

▲總統蔡英文9日將接見法國國會訪團。（圖／總統府發言人）

記者陶本和／台北報導

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）跨黨派國會議員訪團於8日上午抵達台灣，展開至6月13日訪問行程。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府除表達誠摯歡迎之意，總統蔡英文並將在6月9日上午於總統府接見訪團，頒贈葛里歐副主席「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其對於台法國會交流之卓著貢獻。

張惇涵表示，此行是繼去年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團，及去年12月法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）訪團後，在短短一年內法國國會第三度組團訪台，再次印證台法關係日益緊密友好。

張惇涵說，此行也是葛里歐副主席繼2018年之後，第二度訪問台灣。本次訪團成員另包括：法國參議院財政委員會副主席艾伯雷議員（Vincent Eblé）、高夏帆議員（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊議員（Dany Wattebled），以及海路鐸議員（Ludovic Haye）共5位跨黨派國會議員。

張惇涵指出，葛里歐副主席是長年力挺台灣的國際重要友人，歷年來，為支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際刑警組織」（INTERPOL），多次向法國政府提出書面及口頭質詢。去年5月，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜「支持台灣參與國際組織工作」決議案，獲得參議院高票一致決通過，並創下法國參議院通過友台決議案的首例。

張惇涵表示，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，共享自由、平等、博愛與人權等普世價值，訪問團此行將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題，與台灣各界交換意見。期待透過此次交流，推進台法關係持續密切合作，共同為全球民主韌性及繁榮發展積極貢獻正面力量。

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