蔡英文喊排除萬難調高基本工資　民進黨團：台灣景氣很好獨步全球

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前宣示，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬7日表示，即使台灣沒有「最低工資法」，但是從蔡英文上任總統以來，台灣的基本工資在6年內調高25%，在全世界非常罕見，代表台灣的景氣非常好，獨步全球。

蔡英文6日出席全國產業總工會第7屆會員代表大會，她表示政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助，「政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升」。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬說明，最近大家關心基本工資到底要不要法制化，但是到目前為止，行政部門、勞動部都只有預告，都還沒有版本送進立法院，的確有些立委長期關心這個議題，也有很多草案版本在立法院裡面。

鄭運鵬指出，從蔡英文上任總統以來，即使最低工資沒有法制化，「但是法治內容跟現在進行的基本工資審議委員會差不多」，台灣幾乎已經6年調漲最低工資，前總統馬英九在2016年交接給蔡英文，當時的最低工資是2萬0008元，今年開始已經調高到2萬5250，月薪調漲25%。

鄭運鵬再指，台灣去年的基本工資調整超過4個百分點，因為台灣的景氣非常好，獨步全球，更不會造成企業主、工商協會出來抗議，因為基本工資漲經營不下去，其實台灣的景氣、經濟狀況都還處於高點，「所以最低工資不需要有最低工資法，其實有實質上的調高」。

鄭運鵬也說，台灣的月薪調高25%，時薪也從120元調高到168元，幅度甚至超過25%，基本工資幾乎年年調漲，這是最近幾年來的成績。

鄭運鵬表示，有關最低工資法的立法，目前行政部門還在研擬，立法院在審議時也必須考量到企業主，包含外資、工商團體在最低工資法的調適、施行上，是否能比照基本工資審議委員會有更高的作用，以及是不是會造成其他考量，立法院都必須要做完整的規劃。

鄭運鵬強調，基本工資法的協商的立法，還是必須考量到整體環境，「但是實質上面已經增加那麼多」，而最近基本工資審議委員會又要再度召開，包含物價、通貨膨脹、台灣的經濟成長因素都會多方判斷，各方也都認為有機會繼續調整。

鄭運鵬認為，即使還沒有最低工資法，但是台灣的基本工資在6年內調高25%，在全世界非常罕見，代表台灣的基本景氣很好，至於要怎麼做到薪資調漲、企業主也願意給勞工應該有的待遇，這點政府必須調解，不是大家喊一喊就好了。