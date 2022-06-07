蔡英文喊「兒童疫苗覆蓋率74.2%」　被抓到算法怪怪的更正了

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，因兒童接連出現中、重症病例，疫苗接種備受各界關注。總統蔡英文6日在臉書分享好消息，圖卡寫兒童疫苗覆蓋率74.2%，稱「且持續上升中」，隨即引發質疑，因指揮中心當天公布的整體兒童接種率為60.5%，而蔡英文的數據則是直接加上確診兒童數，將社區涵蓋率直接算成疫苗覆蓋率，7日中午已在貼文上做出修正。

根據指揮中心6日疫情記者會說明，全台5至11歲幼童疫苗施接種率為60.5%，但若再加上已確診兒童人數，社區涵蓋率則達74.2%。指揮官陳時中直言，「台灣打5-11歲已經是超高比例，其他地方都沒有到這麼高，以前歐美都大概30%左右。」

不過，蔡英文稍晚卻發文直接稱「兒童疫苗覆蓋率74.2%」，並說謝謝家長們的配合，以及所有支援兒童疫苗接種站的醫護夥伴，共同提升兒童疫苗覆蓋率。政府會持續強化兒童醫療量能、提升相關衛教知識，跟大家一起守護孩子的健康。

文章一出，引來不少聲音批評，行政院長蘇貞昌7日早上受訪時僅簡短回應，「確診以後就會有抗體」，但蔡英文臉書中午已改正，小編並備註「原圖卡文字5-11歲『兒童疫苗覆蓋率』更正為『兒童疫苗社區涵蓋率』」。

▲總統蔡英文臉書遭指數據錯誤。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）