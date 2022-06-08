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要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔。（圖／記者陳以昇攝）

記者杜冠霖／新北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局也回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓他了解，但恩恩爸表示並不知情，對此，議員張志豪要求，消防局應該還原當天演出全貌，包含誰規劃、參與、花多少時間等，更痛批，「新北市府離譜行徑，根本把家屬傷痛當玩笑！」

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

而恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

對於消防局回應，張志豪痛批，新北市府離譜行徑，令人憤怒，此舉根本把家屬傷痛當玩笑，甚至現在疫情高峰期，還要消防弟兄演戲，「侯市長應該立刻道歉！同時立刻拿出局處橫向聯繫通訊音檔，不要再敷衍塞責！」

張志豪指出，依數字來說，消防局「模擬」的6/6 當日，新北市為7,703例確診數，全台灣死亡151例，常理判讀推估，恩恩爸去消防局那天，更是處於疫情高峰期，消防弟兄應該更忙得不可開交，「請問為什麼非得要用演的？為何要勞師動眾演一齣大家很忙碌的戲給恩恩爸爸看！」

張志豪批評，如果爆料屬實，「消防局究竟是在為了誰擦脂抹粉？幫誰粉飾太平？消防員是我們的打火英雄，不是侯市府的劇場演員。」

張志豪痛批，現在侯市長的高民調泡泡不僅被抓出網軍，現在還爆出要打火弟兄演戲，尤其端看新北市消防局的聲明，還原當天狀況，就是證實「演戲」給恩恩爸，「請侯市府不要再模糊焦點，如果有錯，立刻道歉究責，同時請立刻把橫向聯繫錄音檔提供給恩恩家屬，說清楚講明白！」，張要求，消防局應立刻還原當天演出的全貌：1.誰規劃 2.誰參與 3.動用多少人 4.有沒有排演？花多少時間？5.有沒有告知恩恩爸這是「模擬」？6.如果是演習，有沒有先通報？

新北消防則解釋，想要模擬當時報案情境的是勤務指揮中心的李主任，因為恩恩爸在聽錄音檔的前一天主動表示，想到指揮中心瞭解119的環境，所以李主任才想到，透過一次模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程，這跟所謂的「圓謊」有何關係？整場模擬過程總共只有10分鐘。

新北消防局補充解釋，整件事情的誤會在於「認知」，李主任跟恩恩爸解釋流程，但恩恩爸並不知道這件事情是模擬而非當下的真實情形。但完全不影響恩恩爸後續聽錄音檔的權益，因為觀看演練是本局4樓，而聽錄音檔是在樓上的會議室，因此也不涉及所謂錄音造假的問題。

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