歐洲議會報告關切台海安全　外交部：對區域穩定遭破壞有高度警覺

▲歐洲議會，示意圖非6月7日照片。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會全會昨（7日）通過「歐盟與印太地區之安全挑戰」報告案，內容關切台海安全；外交部今（8日）表示，歐洲議會以實際行動支持台灣，呼應全球民主陣營高度重視台海安全穩定的共識，也再次彰顯歐洲議會對中國日益獨斷並破壞區域和平穩定的高度警覺。

歐洲議會全會6月7日以474票贊成、60票反對、80票棄權的壓倒性票數，通過「歐盟與印太地區之安全挑戰」報告案，內容多處表達對台海安全的關切，強調中國對台灣領土完整構成威脅，不利區域安全與穩定，反對任何脅迫及破壞台海現狀的單邊行動，並強烈駁斥中國企圖將俄烏戰爭與台灣安全局勢相提並論的宣傳。

此外，報告同時歡迎台灣在促進印太區域和平與安全發揮積極作用，並視台灣為歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友，敦促歐盟與台灣在多元議題加強交流合作，以及重申支持台灣以觀察員身分參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織。

對此，外交部今天表示，這是今年歐洲議會連續通過「香港違反基本人權情勢」緊急決議案、「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告，以及「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」政策建議報告等4項友我文件後，第五度通過友台報告。歐洲議會以實際行動強力支持台灣，不僅呼應全球民主陣營高度重視台海安全穩定的共識，也再次彰顯歐洲議會對中國日益獨斷並破壞區域和平穩定的高度警覺。

外交部對歐洲議會通過報告表示高度歡迎與誠摯感謝，也樂見歐洲議會延續國際社會在本年世界衛生大會（WHA）的挺台行動，持續聲援台灣的國際參與。

外交部指出，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續積極與歐盟、歐盟會員國及理念相近夥伴在多元領域緊密合作，維護台海及印太區域的和平與穩定，共同對抗威權體制對國際秩序進行複合式威脅。台灣將繼續堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。