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朱立倫在美演講「國民黨捍衛民主」　將台灣發展為自由主義據點

▲朱立倫於美國華府智庫布魯金斯研究院公開演講。（圖／擷取自Brookings Institution）

▲朱立倫於美國華府智庫布魯金斯研究院公開演講。（圖／擷取自Brookings Institution）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫展開為期10天的訪美行程，拜會美國行政部門、國會和智庫。朱立倫6日於華府智庫布魯金斯研究院公開演講，他宣示國民黨捍衛民主，並致力將台灣發展為自由主義的據點，向亞洲鄰邦展示自由主義的優點。

朱立倫表示，過去幾年，我們看到了一系列扭轉全球化進程的重大事件，不斷上升的地緣政治風險，打破了我們對「冷戰後30年和平」的確定感，民主的危機也迫在眉睫，最關鍵的是，人們越來越擔心中國共產黨的未來走向。

朱立倫指出，許多觀察家認為，台灣應是在美中關係之間，最有發言權的地方；鑒於重要地理位置的戰略意義，被解放軍控制的台灣島可能對美國構成安全威脅；此外，台灣在高科技產業供應鏈中的關鍵作用，特別是在半導體行業，使其成為全球技術競爭的關鍵參與者。

朱立倫說，去年《經濟學人》發表了一篇封面故事，稱台灣是「地球上最危險的地方」，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣再次成為美國國防和戰略界首要討論的話題，雖然很難將烏克蘭和台灣進行比較，但毫無疑問的，台灣面臨著來自北京的類似威脅，現在留給所有台灣人民的一個重大問題是：我們將會成為引爆點還是穩定器？

他表示，國民黨見證了許多戰爭的殘酷，因此現在致力於和平與穩定，烏克蘭戰爭爆發後，這個問題更加尖銳，國民黨國防顧問小組提三個方向：一、調整投資方向來提高我們在不對稱作戰中的能力和能量，並提出與盟邦的聯合訓練和演習計劃。二、優先採購對近期（未來5-8年）應對突發軍事衝突必要，且可獲得的防禦系統。三、將需要跨部門協調的後備動員改革機制，提升到內閣層級。

朱立倫說，國民黨誓言捍衛自由和民主，因為這就是建國願景與核心價值，國民黨在二戰中與美國並肩對抗法西斯主義，然後在冷戰期間對抗共產主義擴張，冷戰結束後，國民黨通過解除戒嚴令和回歸憲法，領導了廣受讚譽的民主改革。

朱立倫亦表示，國民黨也成功證明了「自由民主」與中國文化的契合度，毫不猶豫地捍衛台灣的民主不受任何一方的損害；未來，中國大陸與自由世界的價值衝突，倘若不透過繼續對話，基本上就無法化解。

因此，朱立倫表示，國民黨有四項主要任務：一、將台灣發展為自由主義的據點，向亞洲鄰邦展示自由主義的優點。 二、保護台灣，做為促進中國、西方、日本和東南亞文化對話的開放樞紐。三、為所有熱愛自由的華人立下典範，保存「中國民主」的希望。四、幫助西方更好地瞭解當今中國大陸的脈動。

最後，朱立倫說，在國民黨中央黨部大門前掛著一條橫幅，上面寫著我們實現這些使命的方式，那就是：「護台灣 保民主 拚未來」，這也是我們面對未來挑戰的奮鬥途徑。這個時代的主題不僅是「嚇阻」，更是「韌性」，不僅是「抗拒專制」，而更是「擴大民主」。

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朱立倫國民黨台灣美國民主

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