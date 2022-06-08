法國國會訪團1年來3次　友台小組副主席葛里歐讚：台灣是民主典範

▲法國參議院訪團今天上午抵台訪問。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率團來台訪問，訪問團成員今（8日）清晨6點51分抵達桃園國際機場，外交部政務次長曾厚仁代表接機，雙方於國賓門以碰觸手肘代替握手。葛里歐說，期盼此行更了解台灣，增進台法關係。

葛里歐表示，很開心能夠與其他4位跨黨派議員一同訪台，希望能夠更了解台灣，增進台法關係，並感謝駐法代表吳志中在法國舉辦許多活動，讓他更了解台灣這寶島，台灣作為一個充滿活力的國家、更是民主的典範，非常高興有機會到此認識台灣。

葛里歐說，此行將晉見總統蔡英文，這是他第二次晉見蔡英文，相信會有非常多寶貴的意見交換。

對於訪團行程，外交部日前說明，參議院訪團訪台期間將晉見蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及其他相關部會首長，同時也將參訪我國文經建設。

外交部指出，訪團成員除葛里歐副主席外，還包括財政委員會副主席艾伯雷議員（Vincent Eblé）、高夏帆議員（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊議員（Dany Wattebled）及海路鐸議員（Ludovic Haye）共5位跨黨派朝野議員。今天抵台的訪問團是繼去年10月法國參議院訪團、12月法國國民議會訪團後，1年內法國國會第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼，我國政府表達誠摯歡迎之意。