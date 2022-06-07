新北消防「還原報案當天」給恩恩爸看…是他想的主意！理由曝光

▲恩恩爸6/6赴新北消防局聽音檔，沒想到前消防員爆出錄音檔造假的案外案。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳雕文／新北報導

新北中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，長官下令動員偽造報案。對此，恩恩爸深感錯愕表示，我不知道報案中心的狀況是不是「模擬」的，沒有任何人和我說明過！至於指使部屬模擬給恩恩爸看的就是「李主任」，當初規劃這一齣的理由也曝光。

據了解，2歲男童恩恩在4月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

而恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

▲恩恩爸求81分鐘音檔早已「身心俱疲」。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

該名網友指出，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂。

●他的主意

新北消防解釋，想要模擬當時報案情境的是勤務指揮中心的李主任，因為恩恩爸在聽錄音檔的前一天主動表示，想到指揮中心瞭解119的環境，所以李主任才想到，透過一次模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程，這跟所謂的「圓謊」有何關係？整場模擬過程總共只有10分鐘。

新北消防局補充解釋，整件事情的誤會在於「認知」，李主任跟恩恩爸解釋流程，但恩恩爸並不知道這件事情是模擬而非當下的真實情形。但完全不影響恩恩爸後續聽錄音檔的權益，因為觀看演練是本局4樓，而聽錄音檔是在樓上的會議室，因此也不涉及所謂錄音造假的問題。

恩恩爸說，「當6/6到達消防局時，便由陳主秘和報案中心李主任以及許多消防弟兄陪同我到達報案中心看看現場環境。我沒有停留多久，就被帶去樓上會議室和消防局黃局長和衛生局陳局長見面了」。

恩恩爸表示，「我不知道報案中心的狀況是不是『模擬』的，因為沒有任何人和我說明過！但網路上爆出演戲、假報案後，我才知道這一切可能是『模擬』的，現在我很錯愕，這跟我認知中的消防員形象落差太大，我暫時無法評論。」

●對爆料的前消防員提告

新北消防回應，不管是模擬情境、說明、給予資料等，出發點一直都不是壞的，但如今案件甚至演變成「是消防局害死恩恩，還要演戲圓謊」的局面，無法解釋清楚了，只好交給司法單位來釐清真相，讓法院來認證，看誰才是對的。

新北消防局表示，該網友刻意散播新北消防局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，將於8日上午9時到新北地檢按鈴提告。