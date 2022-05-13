國家級討債下重手！居隔「關機」外出運動7hr　罰33萬乖乖繳

▲李姓陸配被限制出境，由老公來繳清剩餘22萬罰款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名李姓陸配在從澳門返國之後，依照規定應該要留在家中居家檢疫，但沒想到在居檢期間刻意關閉手機，脫離電子圍籬的偵測，結果被衛生局查獲開罰33萬，不過她向衛生局申請分期付款，才付了7期就不繳了，被轉到法務部行政執行署高雄分署來執行，最後祭出限制出境手段，她的老公就乖乖幫忙繳了剩下的22萬多元罰款。

李姓陸籍配偶是在2020年8月31日從澳門搭機回到台灣，依照當時的法令要進行14天的隔離期，不過就在居隔期倒數兩天的時候，她竟然關掉手機意圖脫離電子圍籬偵測，到寶業滯洪池公園運動，趴走7個小時，結果被衛生局查獲，依照程序陳述意見之後，對她開出33萬元的罰單。

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▲李姓陸配被限制出境，由老公來繳清剩餘22萬罰款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然一開始李姓陸配是以分期付款方式，一個月繳納13750元，但是她只繳到7個月，就擺爛不繳了，就算衛生局催繳她也不理，所以案件移到法務部行政執行署高雄分署來執行，但是她郵局戶頭僅4千多塊，也不夠扣，所以高雄分署直接將她限制出境，最後她為了要出國探親，她老公乖乖拿了剩下的22萬9895元來繳清，才解除限制出境。