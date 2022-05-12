A朋友2600萬沒被收押　欠稅105萬被送看守所管收...理由曝光

▲新北分署拘提欠稅的田姓男子（左），認為他隱匿財產且有逃匿之虞，聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北一名田姓男子買賣黃金逃漏稅被抓包，連同其他稅費與罰鍰共105萬餘元遲不繳清，經移送行政執行署新北分署強制執行，發現他短短10天買賣虛擬貨幣就入帳逾342萬元，日前將他拘提到案並聲請法院管收，田男拒說出財產去向，也不願女友替他作保，反而找一名無業無產的朋友擔保他會還錢，法官不採信，裁定管收田男最長3個月，可延長一次3個月。

現年29歲的田男是在2019年9月到10月間，以自己設立的獨資貿易行買賣黃金條塊但沒報稅，被國稅局查獲，連補帶罰營業稅約120萬元，田男因遲不繳清，被移送新北分署強制執行，扣押他名下全部存款11萬餘元抵償，但田男另滯納所得稅、牌照稅與罰單，共欠105萬餘元。

田男因私自接電運轉虛擬貨幣的「挖礦機」，2020年被依竊電罪判刑1年4月、沒收犯罪所得267萬餘元定讞，新北分署認為他投資虛擬貨幣、應有能力還錢，在田男被關押期間前往會面要求他提出清償計畫，田男推稱會請朋友代繳卻黃牛，出獄後更行蹤不明。

新北分署持續追查田男下落期間，發現他去年（2021年）被控交易虛擬貨幣「U幣」涉詐欺，後來雖獲不起訴處分，但田男短短10天交易入帳就超過342萬元，且故意用哥哥的郵局帳戶收款，有隱匿財產舉動。

▲新北分署拘提欠稅的田姓男子（中），認為他隱匿財產且有逃匿之虞，聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署日前掌握田男藏身女友住處，火速持法院核發的拘票，一早登門將睡眼惺忪的田男拘提到案，追問他賣U幣的收入去向，田男一再推稱已把賣幣所得都交給金主，他只是幣商，目前沒錢清償所欠稅費，新北分署於是聲請新北地院管收田男。

據悉，田男去年12月另涉在台北A走朋友用來購買黃金的2600萬元，逃亡到花蓮一天就落網，檢方仍在偵辦，但田男獲釋後行蹤更加飄忽，所以新北分署聲請管收理由，除了田男「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產予以隱匿處分」，還有逃匿之虞。

據悉，田男女友有正常工作收入，且懷有身孕，願替田男擔保還錢以免被管收，田男說什麼都不肯，反而找來一名無業又無產的朋友當保人，法官調查認為這名保人根本沒有擔保能力，田男用意不純，裁定管收，一次最長3個月，可延長一次3個月。