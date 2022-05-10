記錯亡妻忌日藏錢逃稅破功　他「14天急繳117萬」就怕這件事

▲趙姓外送員（右著淺色外套）欠稅怕被管收，找自己弟弟跟自己女友幫忙，14天繳清117萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北一名趙姓男子沒將2017年賣屋所得941萬餘元報稅，被裁罰約120萬元仍置之不理，經移送行政執行署新北分署強制執行，查出他涉嫌藏匿306萬元財產，趙男辯稱喝酒賭博花光光，企圖糊弄過關，但記錯亡妻忌日而破功，眼見新北分署要向法院聲請管收他，趙男急忙在14天內，刷卡加匯款繳清剩餘欠款117萬餘元，逃過牢獄之災。

現年45歲的趙男目前從事餐點外送員，2017年間，他當時擔任房仲業務員，賣掉自己名下的2間永和區房屋，得款941萬餘元，隔年報稅漏報這筆收入，後來被財政部北區國稅局中和稽徵所查獲，追課綜合所得稅約120萬元。

趙男置之不理，去年（2021年）7月被移送新北分署強制執行，名下存款被扣押約1萬5000元，趙男雖再自繳約3.5萬元，但又疑因僱用非法外勞照顧自己的病妻被查獲，另滯納外國人遣送出國費用1萬2000多元，合計欠款逾117萬元。

新北分署詳查發現，趙男2019年被國稅局查稅後，同年11月一次提領306萬元存款，認定趙男有能力還款，上個月（4月）21日通知他到案說明。趙男宣稱這筆錢用來支付妻子生前的醫藥費與看護費，加上他自己「喝酒、賭博」花光光。

不過趙男事先沒打好草稿，他說溜嘴表示「老婆過世後，就沒再賭博，也很少喝酒了」，立刻被新北分署抓住語病，因為金流記錄顯示，趙男是在妻子過世後2個月才提領這筆錢。

趙男拗不回來，擺低姿態請求分期付款、每期可繳1.5萬元到2萬元，新北分署不買單，將他留置準備聲請法院管收，趙男眼見新北分署來真的，連忙向家人求助，趙男的女友趕來刷卡10萬元解圍，6天後再匯款40萬元入帳。

新北分署同意趙男分期繳納餘款67萬餘元，不過趙男仍在本月（5月）4日，跟女友到新北分署刷卡一次繳清，徹底揮別欠稅遭管收的惡夢。新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖逃漏稅，更物以脫產手段規避執行，以免遭受限制出境、出海，或被拘提、管受等強制處分。