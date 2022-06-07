　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前台南市府發言人捲性騷疑雲　易俊宏：如有犯罪事實，請務必提告

▲▼前台南市府副發言人易俊宏。（圖／翻攝自臉書）

▲前台南市府副發言人易俊宏涉嫌性騷，7日傍晚他發表聲明，呼籲指控人，「如有具體犯罪事實，請務必提告」。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市府前發言人易俊宏日前遭控訴長期以來涉嫌利用兒少講師身分，進行性騷擾、猥褻未成年兒少，至少8人受害，更有受害者指控，檢舉的隔天就被加害者找上門，質疑個資外流。易俊宏7日傍晚發表聲明表示，「如有具體犯罪事實，請務必提出告訴。」

台南市府前機要秘書室秘書兼副發言人易俊宏，斜槓多項事業，更具有兒少講師、性平教育等多重頭銜，不料卻被「台灣少年權益與福利促進會聯盟」踢爆涉嫌性騷，猥褻未成年兒少。

易俊宏已在5月31日離職，現已不是台南市府團隊成員，但台南市長黃偉哲仍對此表示，市府同仁一旦涉及違反性平問題，市府一定會展開行政調查，只要查證屬實，若有涉及刑責部分，一律依法移送，絕對不會護短、寬貸，後續也將組成調查小組，以不公開方式進行調查。

而易俊宏也在7日傍晚於臉書發表最新聲明，表示事件爆發的當下他並未立刻聲明，主因是需要一點時間沉澱，讓情緒相對穩定後，盡可能讓聲明是理性的。

他表示，他首先要對事件中每一個因他個人言行而感到不舒服的人，致上最深的歉意，儘管他願意所有方式擔保，絕無性騷意圖，但他也明白，性騷擾的構成不會因「說者無意」而不成立。

不過他指出，他曾是一個語言輕佻的人，但出社會後卻常常忘記他也是「講師」或「前輩」的角色，而不總是「友人」的身分，因此在無形中與某人形成不對等的權力關係。

他也坦承，他曾經犯過錯，這幾年他也深刻反省，如今事件再次發生，他並不清楚這些當事人是否是他當年曾經所傷害過的，或是在他反省後依然無法拿捏好言行份際，因此再度造成傷害。

他說，此次他從市府辭職與相關案件並無關係，僅是因為個人生涯規劃考量才離職，而過去他長期關注世代正義與性平，更因此深受肯定，被舉薦成為年金改革會議成員，希望此次事件，不會因為他的個人行為並未影響到其他團體。

最後他也強調，目前事件的相關指控都只有片面之詞，並向每一個指控者呼籲，「如他有任何具體犯罪事實，請務必提出告訴」，他自認問心無愧，但也無法保證接收到的人是一樣想法，無論後續司法判決如何，他絕對全力配合檢調單位進行調查，除期待司法可以釐清真相外，也會用最高的道德標準來檢視自己，給眾人一個交代。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」
倪安東扶正小三「飛美辦婚禮」　熱吻畫面曝！管罄披白紗
星巴克買一送一「限時這2天」　全品項、不限容量通通送
快訊／豪雨致災！台72線土石崩塌中斷　三義木雕街淹成小河
防疫險僅剩1張、1類人可買！一表看懂　不到2個月消失68張
快訊／南橫邊坡落石狂砸！　梅山口~向陽明預警性封閉
爸收入學通知！一見「全套制服總價」喊壓力大　網酸爆：你好無能
下班注意「豪雨區擴大」！3階段暴雨範圍出爐　溫度下探19度
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

警看「台南白車猴」拳頭硬了！鬼畜105秒全場嚇瘋　開罰結果出爐

4個月通知國內外800人辦法拍　女書記官分秒必爭追回欠稅527萬

前台南市府發言人捲性騷疑雲　易俊宏：如有犯罪事實，請務必提告

快訊／豪雨致災！台72線27.4K土石崩塌中斷　三義木雕街淹成小河

快訊／別再衝！南橫邊坡落石狂砸　梅山口~向陽明預警性封閉

Gogoro騎士衝中橫沒電挨轟「巨嬰」　意外釣出公路總局也說話了

快訊／蒙面匪闖台中清水郵幣社　槍抵店長胸前洗劫現金逃逸

謝龍介爆經發局長涉及財色要求停職法辦　陳凱凌四點聲明喊冤

准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

警看「台南白車猴」拳頭硬了！鬼畜105秒全場嚇瘋　開罰結果出爐

4個月通知國內外800人辦法拍　女書記官分秒必爭追回欠稅527萬

前台南市府發言人捲性騷疑雲　易俊宏：如有犯罪事實，請務必提告

快訊／豪雨致災！台72線27.4K土石崩塌中斷　三義木雕街淹成小河

快訊／別再衝！南橫邊坡落石狂砸　梅山口~向陽明預警性封閉

Gogoro騎士衝中橫沒電挨轟「巨嬰」　意外釣出公路總局也說話了

快訊／蒙面匪闖台中清水郵幣社　槍抵店長胸前洗劫現金逃逸

謝龍介爆經發局長涉及財色要求停職法辦　陳凱凌四點聲明喊冤

准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

桃園市議員呂林小鳳號召民間捐贈物資　挺部桃和聖保祿醫護

守護消防　平鎮義消顧問捐贈10萬元防護物資

遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

5歲確診童高燒39.6度送醫遭拒！家長PO網怒批　屏東衛生局回應了

台灣F-16「夏威夷硬著陸」畫面曝光　美方將負責維修費用

快訊／SBL剩4隊陷危機？下季12月開打　選秀會7月18日登場

韓媒爆南韓洩密給台灣「潛艦國造」　台船：完全無抄襲

整理狗照！驚見背後浮出「詭異黑牛影」　網拉近看嚇：在神桌前

警看「台南白車猴」拳頭硬了！鬼畜105秒全場嚇瘋　開罰結果出爐

社會熱門新聞

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

才掛「正妹看板」勸世　嘉義蘭潭再添亡魂

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

已婚男警逼女警下跪當小三！室友證詞反轉全案

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

Gogoro中橫沒電　騎士挨轟巨嬰回應了

人妻車內吻小王被妹撞見　她力挺姊夫出庭補刀

小女警驚天一撞賠慘！Benz+Juke要賣她180萬

警大生偷拍女孩洗澡　她崩潰尖叫響徹校園

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話被訴

蔣承縉豪宅爆網紅猝逝！友揭離奇死狀

網紅猝死蔣承縉家　解剖查死因

網紅借住蔣承縉家猝死　前晚狀況曝

更多熱門

相關新聞

台南+7487　黃偉哲：盛行率還是比北部縣市少很多

台南+7487　黃偉哲：盛行率還是比北部縣市少很多

台南市長黃偉哲公布7日新增7487名COVID-19本土個案，統計自1月1日至6月6日，台南市累計確診個案人數共142688名，已解除隔離100045名、尚在隔離中42643名，7日展開5至11歲兒童疫苗校園集中接種作業。

易俊宏涉性騷擾藍軍要求給交代

易俊宏涉性騷擾藍軍要求給交代

台南第二場就博會11日南台科大登場

台南第二場就博會11日南台科大登場

前南市府副發言人、教部講師被爆性騷慣犯　國民黨轟：花錢請狼師？

前南市府副發言人、教部講師被爆性騷慣犯　國民黨轟：花錢請狼師？

前副發言人陷性騷疑雲　黃偉哲回應

前副發言人陷性騷疑雲　黃偉哲回應

關鍵字：

台南前市府發言人易俊宏聲明性騷

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面