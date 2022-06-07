前台南市府發言人捲性騷疑雲　易俊宏：如有犯罪事實，請務必提告

▲前台南市府副發言人易俊宏涉嫌性騷，7日傍晚他發表聲明，呼籲指控人，「如有具體犯罪事實，請務必提告」。（圖／翻攝自臉書）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市府前發言人易俊宏日前遭控訴長期以來涉嫌利用兒少講師身分，進行性騷擾、猥褻未成年兒少，至少8人受害，更有受害者指控，檢舉的隔天就被加害者找上門，質疑個資外流。易俊宏7日傍晚發表聲明表示，「如有具體犯罪事實，請務必提出告訴。」

台南市府前機要秘書室秘書兼副發言人易俊宏，斜槓多項事業，更具有兒少講師、性平教育等多重頭銜，不料卻被「台灣少年權益與福利促進會聯盟」踢爆涉嫌性騷，猥褻未成年兒少。

易俊宏已在5月31日離職，現已不是台南市府團隊成員，但台南市長黃偉哲仍對此表示，市府同仁一旦涉及違反性平問題，市府一定會展開行政調查，只要查證屬實，若有涉及刑責部分，一律依法移送，絕對不會護短、寬貸，後續也將組成調查小組，以不公開方式進行調查。

而易俊宏也在7日傍晚於臉書發表最新聲明，表示事件爆發的當下他並未立刻聲明，主因是需要一點時間沉澱，讓情緒相對穩定後，盡可能讓聲明是理性的。

他表示，他首先要對事件中每一個因他個人言行而感到不舒服的人，致上最深的歉意，儘管他願意所有方式擔保，絕無性騷意圖，但他也明白，性騷擾的構成不會因「說者無意」而不成立。

不過他指出，他曾是一個語言輕佻的人，但出社會後卻常常忘記他也是「講師」或「前輩」的角色，而不總是「友人」的身分，因此在無形中與某人形成不對等的權力關係。

他也坦承，他曾經犯過錯，這幾年他也深刻反省，如今事件再次發生，他並不清楚這些當事人是否是他當年曾經所傷害過的，或是在他反省後依然無法拿捏好言行份際，因此再度造成傷害。

他說，此次他從市府辭職與相關案件並無關係，僅是因為個人生涯規劃考量才離職，而過去他長期關注世代正義與性平，更因此深受肯定，被舉薦成為年金改革會議成員，希望此次事件，不會因為他的個人行為並未影響到其他團體。

最後他也強調，目前事件的相關指控都只有片面之詞，並向每一個指控者呼籲，「如他有任何具體犯罪事實，請務必提出告訴」，他自認問心無愧，但也無法保證接收到的人是一樣想法，無論後續司法判決如何，他絕對全力配合檢調單位進行調查，除期待司法可以釐清真相外，也會用最高的道德標準來檢視自己，給眾人一個交代。