台南+7487　黃偉哲：盛行率還是比北部縣市少很多

▲台南市長黃偉哲公布新增7487名COVID-19本土個案，7日展開5至11歲兒童疫苗校園集中接種作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布7日新增7487名COVID-19本土個案，統計自1月1日至6月6日，台南市累計確診個案人數共142688名，已解除隔離100045名、尚在隔離中42643名，7日展開5至11歲兒童疫苗校園集中接種作業。

黃偉哲指出，台南今天7487例，全國也都是有點上揚，證明疫情起起伏伏，現在的確是在高原期，也有人說這個疫情即將就要往南移，可以看到有時候有一些南部的縣市，包括台南市，的確診人數也比台北市多，但是總確診人數，也就是盛行率，還是比北部的縣市少很多。

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他說，到目前為止，台南市185萬多人，現在14萬2千多人確診，所以不到10％，但還是要非常小心，希望不要一直再增加，全國約2360萬人已經有超過240幾萬人確診，盛行率已經超過10％，北部，尤其雙北，還是更高，所以還是特別特別地小心，希望不要讓盛行率不要飆得太高。光靠疫苗覆蓋率還不夠，還要再加上民眾自我的防疫，共同保護我們年輕人和兒童，包括幼童的健康。

對於民眾關心台南市下週是否恢復實體課程一事，黃偉哲表示，10日前跟市民朋友報告，不過可以看到今天確診人數又上升了，可見疫情高峰還沒有過去，希望接下來幾天疫情高峰過去，確診數顯著下降，那就可以看得到當初要停課的條件已經有所改變，希望還是以孩子的安全為第一考量的優先。

對於有些家長說已經不能請假了，黃偉哲說，如果家長沒有時間照顧孩子，還是可以把孩子帶到學校，學校還是會替你照顧。家長如果沒有時間在家裡陪孩子，又擔心讓孩子一個人在家的，尤其是相關法律規定不能把孩子單獨留在家裡面，這樣的狀況就帶到學校來，學校一定會替你照顧。此外，有些學校是沒有確診的，經過家長跟校方的同意，還是可以把孩子正常在學校進行實體上課，現在還是有10幾所學校是有實體上課的。補習班的部分，如果它的設備、相關的防疫規定符合的話，市府也尊重補習班跟學生、家長三方的共識，由他們自主來處理。

徫生局長許以霖指出，統計至6月6日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.1％、81.0％、1.3％、64.4％，總接種劑次439萬2511；台南市已有85428位5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率77.39％。

台南市7日展開5至11歲兒童疫苗校園集中接種作業，為方便家長陪同學童前往校園接種COVID-19疫苗，無須預約、可依照指定時段前往；如無法按原安排時段陪同前往的家長，仍可彈性調整至其它區域的學校及時段施打；提醒家長，務必持家中孩子的健保卡、疫苗接種意願書前往，如尚未填過疫苗接種意願書也可於現場填寫；各校詳細接種時間和流程請瀏覽「台南市政府教育局資訊網」 https://bulletin.tn.edu.tw/ViewDetail.aspx?Bid=-1&bbid=198337 。

衛生局呼籲市民儘快協助長輩至台南打疫苗系統預約COVID-19疫苗，建立長者的保護力；另台南市65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，自5月25日至6月30日止接種COVID-19疫苗可領取家用快篩試劑2劑及500元以下禮券或精美禮品（領取截止期限為111年7月8日）；台南打疫苗系統網址 0https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。