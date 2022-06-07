本土爆多例兒童神經學重症！醫示警「1情況最致命」：發病猛難救回

▲近期本土個案出現多起兒童神經學重症個案，引發家長擔憂。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情兒童重症累計39位，17位死亡，其中4人出現哮吼，腦炎部分則有17人；另外，在端午連假前更出現首例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），引起各界對於兒童神經學重症的關注。對此，台大醫院小兒科醫師李秉穎也說明何謂神經學重症，並強調，「對生命威脅最大的是新冠引起的腦炎。」

新冠肺炎兒童重症至今累計39位，前陣子新冠引起的腦炎引發家長們的擔憂，而端午節連假前更出現首例兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。李秉穎在《年代向錢看》解釋，腦炎部分目前醫學界尚無法得知原因，主要觀察到的現象是新冠感染兒童後，台灣出現腦炎的嚴重併發症比例疑似比國外報告多。

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但李秉穎也說，這還不是精確的比較，只是以初步個案數來看，會有這樣的印象。醫師指出，現在也有研究單位正進行研究，從基因分析，是否因基因變異對於流感或新冠引起的腦癌機率造成影響，同時也可能牽涉到個人體質因素。

不過，除了腦炎，近期國內出現多起兒童神經學重症，李秉穎解釋，新冠感染後，除了腦炎，也可能出現其他問題，包括多發性神經，也就是格林巴利症候群等神經障礙，合在一起稱為神經學重症。但醫師提到，「對生命威脅最大的是新冠引起的腦炎」一旦侵犯到生命中樞，發病會很猛爆，突然休克，說不定會很難救回來。

所謂兒童多系統發炎症候群（MIS-C）馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧解釋，是指感染後的免疫反應，主要是新冠病毒清除了，但身體免疫反應還沒穩定下來，最常發生在感染後的2～6週，發生族群以6歲～12歲年齡段最多。

症狀部分，黃瑽寧提醒，孩子染疫康復後的6週內都是觀察期，如果出現「突然發高燒3天、醫院抽血發炎指數上升、皮疹、結膜紅、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓、心肌功能受損、心臟酵素增加、腸胃道症狀或凝血功能症狀等」，都要特別注意。

指揮中心統計，目前兒童重症累積39例，17人死亡；重症個案分別有17例腦炎、8例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積狀態）。