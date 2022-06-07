不向生命低頭！腦麻碩班生「半路出家」學美術　用腳畫畫、捏雕塑

▲林宗易榮獲2022總統教育獎，右上方為其作品「熱愛生命」。（圖／高師大提供）

記者許宥孺／高雄報導

國立高雄師範大學美術系碩士在職班學生林宗易，是位腦麻學生，他從小接觸科技，用腳操控滑鼠學習數位藝術，高職畢業25年後又回到校園，這才開始學習用腳拿筆畫畫、捏雕塑。他用腳創作勤勉勵學精神，深獲學者專家、社會公正人士等各級評審極高度肯定，榮獲2022年總統教育獎殊榮。

高師大指出，林宗易同學因先天性缺氧致腦性麻痺重度，要相當費力才能將自己想說的話緩慢表達出來。平時需使用電動輪椅移動，而他的手部活動受限，在學習過程中改以用腳操作鍵盤、滑鼠；甚至到研究所時期才開始學習用腳拿畫筆、捏雕塑。在旁人眼中看似不可能的艱難任務，他總是帶著笑臉，藉由不斷反覆練習來精進。他不僅不希望自己受限於障礙，更希望能讓更多人認識障礙，為障礙平權奉獻己力。

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▲林宗易同學與師長合影。（圖／高師大提供）

林宗易榮獲2022總統教育獎殊榮，高師大校長吳連賞為表彰其努力奮發精神，及克服艱困勇氣，在副校長王政彥、系主任詹獻坤、指導教授孫祖玉、特教中心主任蔡明富及輔導老師與公關執行長鄂見智等人陪同與見證下，親頒表揚狀道賀。

林宗易在獲獎感言中特別提到，這獎項對他來說無疑是巨大的肯定，自兒時就學的點點滴滴湧上心頭，從蹣跚學走的小學時代、充滿挑戰的國中升學班、到放飛自我的高職時期，獨缺了大學時代，如今高師大補足了學程中新的一里路，穩固了往藝術邁進的基石。

高師大副校長王政彥引述莊子「形殘而神全」一詞，以高度讚揚林宗易同學的傑出表現，足堪學習典範。特教中心主任蔡明富指出，宗易縱使不曾念過大學，但靠著苦讀自學累積實力，在工作場域磨練經歷，以豐富作品及工作經歷進入高師大就讀。

系主任詹獻坤也高度讚賞林宗易，恆持始終如一勤勉的心路歷程，刻服全方位堅難的驚人的求學態度與超乎常人成果表現；更重要的是體現追求專業的實踐力與生命韌性之感召力，再再是堪稱時下教育現場的楷模、戰勝生命勇士的典範。

▲指導教授孫祖玉與林宗易於其作品「生而為人」前合影。（圖／高師大提供）

指導教授孫祖玉提到，宗易是位正向藝術的勇者，善用科技藝術於身障倡議活動，將有礙化為無礙、自助且助人，有誰能想像一位腦性麻痺者可以同時帶著一群身心障礙者到國外自立生活體驗，可以積極參與身障倡議活動、可以重新踏入校園勤學專業？幽默好學的宗易總是能正面看待自己的障礙並化阻礙為藝術的行動者。他就是一個肢體行動緩慢，但想法與創意飛越，始終未停止過進步的生活藝術家。

▲吳連賞校長、王政彥副校長親頒表揚狀給林宗易同學。（圖／高師大提供）

高師大校長吳連賞表示，此次由高雄師範大學薦舉宗易，能在167位複審中，最後在總統教育獎委員會嚴謹審議中脫穎而出，榮獲2022年總統教育獎實屬不易，為宗易不凡的求學精神帶來極高度的肯定。期勉他未來不僅能成為一名傑出的藝術家，更期盼透過他作品的展現，讓更多人可以認識及理解障礙者的艱困，共同協力開創無礙的更多可能。

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