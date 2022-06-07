　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不向生命低頭！腦麻碩班生「半路出家」學美術　用腳畫畫、捏雕塑

▲林宗易參與系上作品聯展，右上方為其作品「熱愛生命」。（圖／高師大提供）

▲林宗易榮獲2022總統教育獎，右上方為其作品「熱愛生命」。（圖／高師大提供）

記者許宥孺／高雄報導

國立高雄師範大學美術系碩士在職班學生林宗易，是位腦麻學生，他從小接觸科技，用腳操控滑鼠學習數位藝術，高職畢業25年後又回到校園，這才開始學習用腳拿筆畫畫、捏雕塑。他用腳創作勤勉勵學精神，深獲學者專家、社會公正人士等各級評審極高度肯定，榮獲2022年總統教育獎殊榮。

高師大指出，林宗易同學因先天性缺氧致腦性麻痺重度，要相當費力才能將自己想說的話緩慢表達出來。平時需使用電動輪椅移動，而他的手部活動受限，在學習過程中改以用腳操作鍵盤、滑鼠；甚至到研究所時期才開始學習用腳拿畫筆、捏雕塑。在旁人眼中看似不可能的艱難任務，他總是帶著笑臉，藉由不斷反覆練習來精進。他不僅不希望自己受限於障礙，更希望能讓更多人認識障礙，為障礙平權奉獻己力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林宗易同學與師長合影。（圖／高師大提供）

▲林宗易同學與師長合影。（圖／高師大提供）

林宗易榮獲2022總統教育獎殊榮，高師大校長吳連賞為表彰其努力奮發精神，及克服艱困勇氣，在副校長王政彥、系主任詹獻坤、指導教授孫祖玉、特教中心主任蔡明富及輔導老師與公關執行長鄂見智等人陪同與見證下，親頒表揚狀道賀。

林宗易在獲獎感言中特別提到，這獎項對他來說無疑是巨大的肯定，自兒時就學的點點滴滴湧上心頭，從蹣跚學走的小學時代、充滿挑戰的國中升學班、到放飛自我的高職時期，獨缺了大學時代，如今高師大補足了學程中新的一里路，穩固了往藝術邁進的基石。

高師大副校長王政彥引述莊子「形殘而神全」一詞，以高度讚揚林宗易同學的傑出表現，足堪學習典範。特教中心主任蔡明富指出，宗易縱使不曾念過大學，但靠著苦讀自學累積實力，在工作場域磨練經歷，以豐富作品及工作經歷進入高師大就讀。

系主任詹獻坤也高度讚賞林宗易，恆持始終如一勤勉的心路歷程，刻服全方位堅難的驚人的求學態度與超乎常人成果表現；更重要的是體現追求專業的實踐力與生命韌性之感召力，再再是堪稱時下教育現場的楷模、戰勝生命勇士的典範。

▲指導教授孫祖玉與林宗易於其作品「生而為人」前合影。（圖／高師大提供）

▲指導教授孫祖玉與林宗易於其作品「生而為人」前合影。（圖／高師大提供）

指導教授孫祖玉提到，宗易是位正向藝術的勇者，善用科技藝術於身障倡議活動，將有礙化為無礙、自助且助人，有誰能想像一位腦性麻痺者可以同時帶著一群身心障礙者到國外自立生活體驗，可以積極參與身障倡議活動、可以重新踏入校園勤學專業？幽默好學的宗易總是能正面看待自己的障礙並化阻礙為藝術的行動者。他就是一個肢體行動緩慢，但想法與創意飛越，始終未停止過進步的生活藝術家。

▲吳連賞校長、王政彥副校長親頒表揚狀給林宗易同學。（圖／高師大提供）

▲吳連賞校長、王政彥副校長親頒表揚狀給林宗易同學。（圖／高師大提供）

高師大校長吳連賞表示，此次由高雄師範大學薦舉宗易，能在167位複審中，最後在總統教育獎委員會嚴謹審議中脫穎而出，榮獲2022年總統教育獎實屬不易，為宗易不凡的求學精神帶來極高度的肯定。期勉他未來不僅能成為一名傑出的藝術家，更期盼透過他作品的展現，讓更多人可以認識及理解障礙者的艱困，共同協力開創無礙的更多可能。

延伸閱讀

高雄+12555全台最高！　衛生局急示警：這2對象要注意

快訊／旗津漁港驚見男浮屍！「面朝下」漂岸邊　民眾嚇壞急報警

預防兒童染疫！中醫師曝「生理4關鍵」：避免吃3種食物

壽星黃湯下肚大鬧釣蝦場　遭辣椒水噴滿臉「生日進警局」

確診死亡24小時內火化惹議　高市府搬2年前公告力挺陳時中

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
追到捨不得睡的劇？　網狂推「1神作」：還二刷前3季
北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊：這麼多　擬用視窗型
貴婦被全面切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了
快訊／新店驚傳槍響！警連開7槍　通緝犯衝撞逃逸
小女警驚天一撞「Benz+Juke開賣價出爐」　網：有點貴
滴妹離開台灣喜訊瘋傳　小5歲男友「我還很年輕」8句話打臉了
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

好市多買整車5000多？「范范」批美國吸金　內行1算式讓她急刪文

他曝50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆內行：懂喝喔

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」全場炸鍋：翻車了

不向生命低頭！腦麻碩班生「半路出家」學美術　用腳畫畫、捏雕塑

考生注意！113學年分發入學　809系組不參採數學、470系組參採數甲

台東+859　饒慶鈴籲多關注幼童及長者身體狀況

6月底有望降到萬例以下！確診地圖曝光　本土累積逾252萬例

本土爆多例兒童神經學重症！醫示警「1情況最致命」：發病猛難救回

南投+1905！衛生局籲確診者儘量居家照護隔離　讓醫療資源分流

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

好市多買整車5000多？「范范」批美國吸金　內行1算式讓她急刪文

他曝50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆內行：懂喝喔

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」全場炸鍋：翻車了

不向生命低頭！腦麻碩班生「半路出家」學美術　用腳畫畫、捏雕塑

考生注意！113學年分發入學　809系組不參採數學、470系組參採數甲

台東+859　饒慶鈴籲多關注幼童及長者身體狀況

6月底有望降到萬例以下！確診地圖曝光　本土累積逾252萬例

本土爆多例兒童神經學重症！醫示警「1情況最致命」：發病猛難救回

南投+1905！衛生局籲確診者儘量居家照護隔離　讓醫療資源分流

香港故宮文化博物館7月開幕　914件文物由北京故宮借出

謝龍介爆經發局長涉及財色要求停職法辦　陳凱凌四點聲明喊冤

福斯「電動麵包車」ID.Buzz上線生產　純德製當地只要204萬

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！　落魄近況曝光

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

助總盼陳柏豪提升危機處理能力　黃恩賜回來了！

准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

國光女神染疫康復咳2週！　「咳血絲變血痰」嚇到…奔醫院結果曝

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

今本土+82973　各縣市分佈曝

500萬輕豪宅沒了！嘉縣得主「拿不出發票」喪失資格

明年春節放10天！　他揪出「崩潰真相」打醒一堆人

建廟159年來首度淹水　白沙屯媽祖婆完成開爐

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來

快訊／再增1例嬰兒死亡！9個月大女嬰家中猝逝

地牛翻身！東北部發生規模6地震

更多熱門

相關新聞

台南方子晏、盧懷宇榮獲2022總統教育獎

台南方子晏、盧懷宇榮獲2022總統教育獎

教育部20日公布2022總統教育獎獲選學生名單，台南市由南新國中方子晏及永福國小盧懷宇等2位同學脫穎而出，通過教育部複審，獲得總統教育獎殊榮，消息傳來，黃偉哲市長也表達對2位同學的肯定，期許他們的生命故事可以為社會帶來正面能量，讓大家向他們樂觀進取的精神看齊。

總是感到不幸福，或許和「5件事」有關

總是感到不幸福，或許和「5件事」有關

台灣美術院院士大展 即起至4/22台東美術館展出

台灣美術院院士大展 即起至4/22台東美術館展出

南投柔道少年洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

南投柔道少年洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

小歌女蛻變為英特爾總經理之路

小歌女蛻變為英特爾總經理之路

關鍵字：

國立高雄師範大學高師大美術林宗易總統教育獎勵志

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面