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有錢人互咬！貴婦大戰勞斯萊斯車主　胡錫進預言：準備付出代價

▲▼賓利貴婦。（圖／翻攝微博）

 ▲賓利貴婦大戰勞斯萊斯車主。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

廣東深圳的賓利貴婦大戰勞斯萊斯車主，引起網路熱烈討論，賓利貴婦的也被起底「是國企高官女友」。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進認為，所有公職人員、幹部家人都要低調做人，否則可能會付出代價，該名勞斯萊斯車主因為這件事情發生，可能也會碰上不好的後果。

依據影片畫面，社區的停車場聚集許多住戶、員警，賓利貴婦不斷咆哮，嗆聲「把我的賓利開過來堵他」、「我家有50台賓利，不用、堵他」，甚至還動手打了男車主的肩膀。

後來男車主假摔在地，貴婦也跟著倒了下去，2人在地上互相拉扯，場面相當難看。後來停車場管理業者表示，車位使用權確實為貴婦所有，相關部門已介入協調。

▼賓利貴婦與勞斯萊斯車主的戰爭引起眾人圍觀。（圖／翻攝自微博）

▲▼▲婦車位被佔，嗆「開50輛賓利堵他一個月」。（圖／翻攝自微博）

後續有人上網爆料，這名貴婦的丈夫是深圳振興集團公司的黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中，今年57歲，稅前年收約為37.5萬元（人民幣，下同，約新台幣165萬元），收入與該處豪宅單坪60萬元（約新台幣255萬元）的房價完全不成比例。

對此，胡錫進認為，所有的公職人員、幹部官員的家人都要低調做人，在外面發生爭執，不可以隨意擺譜，也不能胡亂顯示「實力」，否則可能付出代價。

胡錫進說，有錢人也相同，不要顯富，更別以富壓人，公眾對車位的是非不是很感興趣，更關心的是2位當事人究竟是什麼來頭、有多富，以及素質為何這麼低。胡錫進表示，互聯網是平民輿論場，只要是足夠大的輿論場，價值取向一定是百姓主導，因為達官顯貴的資源多，享受更多的權利與權力，輿論場更多的是連接老百姓的情感、訴求，是世間的平衡。

▼2人爭論到一半，雙雙假摔倒在地上。（圖／翻攝星視頻）

▲▼貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」　結果只來了一輛Toyota。（圖／翻攝星視頻）

胡錫進指出，這名女子喊出「我家有50輛賓利」時，基本上就將丈夫毀了，雖然車位被佔用，但不足以抵銷公眾對女子家中有多少財富、財富來源是否合法的質疑，因此調查勢在必行，若真的有50輛賓利，或是相應的財富，女子的丈夫說清楚的機率很低，就算沒這麼富有，丈夫也很難避免仕途受挫，勞斯萊斯的車主恐怕也不會碰上好事。

事後深圳振興集團公司進行調查，董事長秘書說明，車位糾紛中的國營企業書記確實是張曉中，但張曉中已經離婚，該名女子則是張曉中的交往對象，2人不是親屬。深圳振興集團公司董事長秘書提到，這起車位糾紛對公司的聲譽造成一定的影響，至於其他狀況為何，還在調查當中。

至於為何會發生這起糾紛？該處豪宅設有住宅區與公寓區，2區的停車場共通，住宅區採用的是先到先停的方式，建商又承諾公寓區的買家「贈送車位使用權」，但贈送的車位中，有些是住宅區的車位，因此時常發生糾紛。

大陸網友們表示，深圳禁止停車位買賣，公共車位卻被建商當成人情送給私人，是相當不合理的狀況，勞斯萊斯車主可能出於不服，所以才長期佔用車位。

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勞斯萊斯賓利車主豪宅停車位深圳胡錫進

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