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大陸 大陸焦點 特派現場

賓利貴婦撂話挫賽了！高官老公「年收曝」：所住豪宅1坪都買不起

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省深圳一名貴婦不滿鄰居長期占用停車位，嗆聲「把我的賓利開過來堵他，我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，堵他」，影片一出立刻引發網友熱議。事件曝光後，貴婦的丈夫也被起底，是大陸國營企業高層張曉中，他的年薪被挖出後，被發現竟然連所住社區1坪都買不起，收入來源引發爭議。

據《新浪財經》報導，張曉中現任深圳市振興集團股份有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席，今年57歲。公司資料顯示，他稅前年收入為37.5萬元人民幣（約新台幣165萬）。

▲▼貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」，對手竟然是勞斯萊斯。（圖／翻攝自微博）

▲貴婦車位被佔，嗆「開50輛賓利堵他一個月」。（圖／翻攝自微博）

然而他所居住的「寶能公館」房價也被搜出。位於深圳福田香蜜湖片區的寶能公館，是均價超十萬（人民幣）的高檔住宅。當地房仲人員表示，「寶能公館在售的房源市場價超18萬元人民幣／平方公尺（約255.8萬元新台幣／坪），四居室至五居室（四房至五房）的實際成交價格在2500萬元到3200萬元人民幣（約10.75元億至13.76億元新台幣）間。」

整起事件起因為一名貴婦的車位疑似長期被鄰居霸佔，因而在停車場引發糾紛，過程中，貴婦嗆聲，「把我的賓利開過來堵他！我家有50台賓利，不用，堵他！」此外，她在嗆聲時，曾說出丈夫是大陸國營企業高層，被網友肉搜出是深圳市振興集團黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中，但張曉中否認。

儘管如此，深圳市國資委5日晚間發通報稱，針對網友反應「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」情況，本委高度重視，已經在核實情況。

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