賓利貴婦遭爆「丈夫是國企高官」！2人真實關係出爐：不是親屬

▲貴婦嗆開賓利堵住車位，被起底是大陸國營企業夫人。（圖／翻攝自微博）



記者柯振中／綜合報導

廣東深圳一名貴婦不滿車位遭鄰居長期佔用，氣得嗆聲「開賓利過來堵他」、「我家有50台賓利」等話語，引起熱烈討論，身邊愛人也被起底是國營企業高層張曉中。不過，張曉中的公司後續回應，2人並非夫妻而是情侶，「不是家屬。」

綜合陸媒報導，這名貴婦在停車場聲稱，擁有車位的買賣合約，因此要求車主移車，但車主也堅稱自己有產權，雙方為此爭論不休。

貴婦愈想愈生氣，拿了鑰匙給親友，告知「把我的賓利開過來堵他」，還說了「我家有50台賓利」等話語，最後開來的卻不是賓利，淪為眾人笑柄。雖然貴婦的行為脫序，但停車場管理業者調查後說明，車位的使用權確實屬於女子，相關部門已介入調查。

▼貴婦與車主的糾紛引起眾人圍觀，也在網路上引爆熱烈討論。（圖／翻攝自微博）



事後貴婦身家也被起底，有網友上網爆料，貴婦的丈夫是深圳振興集團公司的黨委委員、紀委書記、監事會主席，現年57歲，稅前年收入為37.5萬元（人民幣，下同，約新台幣165萬元）。

而事發地點的房價也被搜出，竟是單坪價格將近60萬元（約新台幣255萬元），房屋的實際成交價格落在2,500萬元至3,200萬元（約新台幣1.1億至1.4億元），價格相當驚人。

▼發生糾紛的地點是單坪價格近60萬元的豪宅。（圖／翻攝星視頻）



後續調查結果出爐，深圳振興集團公司董事長秘書表示，車位糾紛中的國營企業書記確實是張曉中，但張曉中目前離婚，該名女子是張曉中的交往對象，2人並非親屬關係。

深圳振興集團公司董事長秘書說，這起車位糾紛對公司的聲譽造成了一定影響，至於其他狀況為何，目前正在調查當中。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完