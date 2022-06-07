陸國安部公布「舉報獎勵辦法」　作出重大貢獻可獲40萬元以上

▲大陸國安部鼓勵公民舉報危害國安線索。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家安全部6日公布並實施《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》，根據獎勵標準，對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻的舉報人，給予人民幣10萬元（約新台幣44萬元）以上獎勵。

《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》提到，規定舉報人獲得舉報獎勵應當同時符合3項條件：一是有明確的舉報對象，或者具體的危害國家安全行為線索或者情況；二是舉報事項事先未被國家安全機關掌握，或者雖被國家安全機關有所掌握，但舉報人提供的情況更為具體詳實；三是舉報內容經國家安全機關查證屬實，為防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮了作用、作出了貢獻。

國家安全部有關負責人表示，制定《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》是堅持「國家安全一切為了人民、一切依靠人民」的具體體現，對於完善反間諜法律制度體系，落細落實專門工作與群眾路線相結合的法律原則，匯聚全社會維護國家安全的強大合力，具有重要意義。

《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》也給出了獎勵標準，對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮一定作用、作出一定貢獻的，給予人民幣1萬元以下獎勵；對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮重要作用、作出重要貢獻的，給予人民幣1萬元至3萬元獎勵；對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮重大作用、作出重大貢獻的，給予人民幣3萬元至10萬元獎勵；對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻的，給予人民幣10萬元以上獎勵。