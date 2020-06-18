前國會助理涉共諜「2聲押1交保」　疑靠舊人脈滲透蒐集陸委會、外交部情資

記者劉昌松／台北報導

曾任立委助理的陳惟仁和李易諴，疑似被大陸國安單位吸收，利用過去在台豐厚人脈發展組織，蒐集陸委會、外交部以及媒體相關情資，並有部分疑似已經交付對岸，台北地檢署昨指揮調查局國安站發動搜索約談後，今天凌晨以涉嫌違反《國安法》發展組織罪，將2人聲押禁見，另名林姓同案被告獲得10萬元交保。

▲前國會助理李易諴涉共諜案遭約談後被聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲前國會助理陳惟仁。（圖／記者劉昌松攝）

陳維仁曾任立委陳淑惠助理，李易諴則是雲林縣長張麗善擔任立委時期的助理，檢調接獲情資，2人涉嫌從2014年到2018年間，被大陸國安部下轄情資單位人員吸收，透過路陸委會、外交部媒體人脈，打探蒐集台灣兩岸政策與國際情勢等情資。

▲同案林姓被告10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調經過蒐證分析後，17日兵分5路發動搜索，除陳、李2人因涉發展組織罪嫌重大，且有勾串之虞遭聲押禁見外，同案林姓被告以10萬元交保候傳，全案同步約談到的多名證人則已陸續被請回。

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