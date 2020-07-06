陸國安部：貫徹港版國安法　打擊外部勢力「反中亂港」圖謀

▲大陸國家安全部部長、黨委書記陳文清。（圖／翻攝中紀委）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家安全部部長、黨委書記陳文清近日主持召開國安部黨委會議，專題學習中央建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的重大決策部署。會議指出，國家安全機關將堅決貫徹落實香港國安法，依法懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全等犯罪活動。

會議認為，制定「港版國安法」，是以習近志為核心的黨中央從戰略全局出發作出的重大決策部署，體現了習近平總書記的高瞻遠矚和歷史擔當，體現了14億多中國人民的共同意志，體現了廣大香港同胞的深切願望。

▼由大陸制定的「港版國安法」已在香港生效。（圖／路透社）



會議指出，香港國安法正本清源，堵塞了香港特別行政區在維護國家安全方面存在的漏洞，是香港回歸以來中央處理香港事務最重大的舉措，是依法治港的具體體現，具有重大現實意義和深遠歷史意義，「國家安全機關將堅決貫徹落實香港國安法，依法懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全等犯罪活動。」

會議認為，香港國安法的頒布實施，邁出了建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的關鍵一步，「在法律指引下，成立駐港國家安全公署和香港維護國家安全委員會、警務處維護國家安全部門等，為在香港依法維護國家安全提供了強有力支撐。」

會議指出，在以習近平為核心的黨中央領導下，國家安全機關維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

會議強調，國家安全機關按照黨中央部署要求，根據職能任務，堅決配合駐港國家安全公署依法履行職權，堅決支持香港維護國家安全委員會、香港警務處、警務處維護國家安全部門的各項工作，堅決保障香港國安法有效實施，堅決打擊外部勢力和敵對勢力「反中亂港」的一切圖謀，為確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定和長治久安作出應有貢獻。