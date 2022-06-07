台中乾燥劑大廠爆召回確診員工上班　害群聚1傳25！衛生局回應了　

▲台中市霧峰區乾燥劑大廠「小嵩無氧化學」，遭爆未如實通報有確診員工，進而造成其他員工確診。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區乾燥劑大廠「小嵩無氧化學」，遭爆未如實通報有確診員工，甚至該名員工自主隔離期間還將他召回趕工，引發廠內群聚確診。台中市經發局7日證實該廠至少有25名員工確診；衛生局長曾梓展表示，若隱匿未通報屬實，將依傳染病防治法開罰6至30萬元。

據查，1976年設立於霧峰區新埔路的「小嵩無氧化學」，主要生產脫氧劑、乾燥劑、保鮮劑等，以「O-BUSTER」品牌行銷全世界，產品獲美國FDA認證。

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該廠員工指控，「快篩陽性等於確診」政策尚未上路前，5月17日有一名移工快篩陽性，移工即進行自主居隔，但19日公司因趕工需要人手，竟將其召回工作，之後其他同事就陸續遭到感染，造成約30名員工確診（經發局證實至少25人確診）。

對此，廠方表示暫不接受媒體採訪，稍晚將會發出聲明稿，說明相關案情。

經濟發展局工商登記科長陳琦維表示，5月27日接獲消息立即派員至該公司了解，提供最新版企業持續營運指引，要求要求公司應依內容指定企業防疫管理人員，監督落實員工健康監測，並依傳染病防治法及中央流行疫情指揮中心規定辦理，若公司有員工確診時，應採取自主應變措施，並依感染風險程度啟動相關處置，維護職場安全。此案若確認員工是居家隔離者，是有罰則的，將依規辦理。

曾梓展指出，此案會再調查，若隱匿未通報屬實，按照傳染病防治法可開罰6到30萬元。