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俄烏決戰「北頓內茨克」　北約波羅的海演習登場

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲俄烏決戰「北頓內茨克」。（圖／達志影像） 

文／中央社

烏克蘭東部地方首長6日表示，最激烈的戰鬥發生在北頓內茨克，戰況變化快速。北大西洋公約組織（NATO）波羅的海年度海軍演習登場，這次總共出動了45艘戰艦和75架軍機。

●俄烏決戰北頓內茨克

烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，烏克蘭部隊在北頓內茨克市（Sievierodonetsk）的戰況「稍微惡化」，但激烈戰鬥持續，烏軍在一處工業區保衛陣地對抗俄羅斯軍隊。

蓋戴告訴國營電視台：「最激烈的戰鬥發生在北頓內茨克。戰況變化快速。」

他說：「我們的守軍有段時間設法反擊；他們收復幾乎一半的城市。但現在情況再次又有一點惡化。」

▲▼北約聯合軍演「BALTOPS」（又稱波羅的海行動）2021。（圖／美國國防部）

▲北約聯合軍演「BALTOPS」（又稱波羅的海行動）。（圖／美國國防部）

●北約波羅的海演習登場

北大西洋公約組織（NATO）展開為期近兩週的波羅的海年度海軍演習，這場以美國為首的演習動員16個國家的7000多名海空軍和陸戰隊員，參與國包括上月決定申請加入北約的芬蘭和瑞典。

這次年度演習總共出動45艘戰艦和75架軍機，演習登場前，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上將在瑞典表示，北約展現對赫爾辛基和斯德哥爾摩政府的支持尤其重要。瑞典是這次演習的主辦國。

●澤倫斯基赴烏東前線視察

烏克蘭總統府表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區視察前線部隊。他一週前在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區也有類似行程。

根據烏克蘭總統府聲明，澤倫斯基在札波羅熱視察前線部隊時表示：「我要感謝你們出色的表現，為國服務，保護我們所有人民和國家。」聲明還說，他為陣亡士兵默哀一分鐘。

●俄媒稱一名陸軍少將在烏東喪命

俄羅斯國營媒體記者表示，一名俄羅斯陸軍少將在烏克蘭東部喪生，成為在俄烏衝突中折損的最新一名俄國高階將領。

路透社報導，俄羅斯大型電視頻道「俄羅斯-1」（Rossiya-1）記者斯拉德科夫（Aleksandr Sladkov）在加密通訊軟體Telegram發布的消息，沒有明確指出俄國陸軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）喪生的時間和地點。

●英國將向烏克蘭提供長程火箭系統

英國表示將效仿美國並向烏克蘭運送長程火箭系統，無視俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有關向基輔提供先進武器的警告。

綜合法新社和路透社報導，英國國防部指出，倫敦當局已就提供基輔多管火箭發射系統（MLRS）與華府密切協調，以協助烏克蘭對抗俄國侵略。

國防部表示，這種能以精確制導火箭擊中80公里外目標的M270發射器，將使烏克蘭部隊戰力顯著提升。

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

●東南歐3國關領空阻出訪 俄外長稱史無前例

俄羅斯外交部消息人士告訴國際傳真社（Interfax），塞爾維亞周邊國家對俄羅斯外交部長專機關閉領空後，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）取消赴塞爾維亞的訪問行程。

這位消息人士證實塞爾維亞媒體報導指出，拉夫羅夫原訂明天飛往塞國首都貝爾格勒，但是保加利亞、北馬其頓和蒙特內哥羅已對拉夫羅夫的專機關閉領空。

拉夫羅夫表示，東南歐3個國家此舉「史無前例」。他說，他會邀請塞爾維亞外交部長到俄國首都莫斯科以便兩人會晤，還說：「最重要的是，沒有人能破壞我們跟塞爾維亞的關係。」

●俄官方網站疑被駭 出現「榮耀歸於烏克蘭」

俄羅斯建設、住房暨公用事業部的網站疑似遭到駭客入侵，若在網路搜尋這個網站，會出現一句「榮耀歸於烏克蘭」的烏克蘭文標語。

「俄羅斯新聞社」（RIA）昨晚引述一名代表的話說，網站已停止運作，但用戶個資受到保護。

俄羅斯新聞社表示，其他媒體報導駭客要求支付贖金，以避免用戶個資被公開。路透社無法確定俄羅斯新聞社引用哪些媒體報導。

●想住自己家裡 烏克蘭難民踏上返鄉路

「我要住哪裡？吃什麼？我不會說波蘭語，要怎麼找工作？」烏克蘭駐波蘭盧布林領事館外設有救濟站，在這裡擔任接待工作的娜塔利亞（Natallia）以生澀的英語道出了烏克蘭難民的困境。

根據聯合國統計，到5月24日為止，已有210萬烏克蘭人重返國內。當中有許多人是從盧布林搭上跨國的巴士。從這裡到烏克蘭首都基輔約11小時車程，每日至少3班車。由烏克蘭西邊入境，沿途公路、建築物未見毀損，街燈、車站及超市運作如常。

▲▼威爾斯著當家球星貝爾 （Gareth Bale）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威爾斯擊敗烏克蘭，取得世足賽的門票。（圖／達志影像／美聯社）

●烏克蘭人希望破滅無緣世足

烏克蘭隊昨天在卡地夫（Cardiff）對決地主威爾斯隊，力拚卡達世界盃足球賽門票，在約2300公里外的烏克蘭首都基輔一家酒吧聚集球迷高唱國歌期待贏球，最後卻敗興而歸。

法新社報導，烏克蘭球員錯失幾次破門機會，陣中的亞莫倫科（Andriy Yarmolenko）一記烏龍球讓威爾斯以1比0勝出，粉碎烏克蘭進軍世足會內賽希望，烏克蘭球迷當下一片靜默。

一名32歲的資訊科技專家在比賽結束後告訴法新社：「真的非常失望。許多人想要這場勝利，此勝對烏克蘭人民來說非常必要。」

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