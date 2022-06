烏克蘭擊落一架「蘇愷-27戰機」　初判是自己人「擊落自家戰機」

▲烏克蘭擊落自家蘇愷-27(Su-27)戰機。(圖/翻攝自twitter/Ukraine Weapons Tracker)



記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭日前聲稱,在札波羅熱(Zaporizhzhia)擊落一架俄軍蘇愷-27(Su-27)戰機,但是後來經過分析戰機照片的特徵,證實為烏軍戰機,並且初步判斷,是遭到友軍擊落。

根據烏克蘭軍事媒體Ukraine Weapons Tracker分析,從地面拍攝的殘骸照片證實,它是烏克蘭第39戰術航空旅的Su-27P(38 藍色)戰機。

Ukraine Weapons Tracker指出,根據初步判斷,這架戰機是遭到友軍擊落。

#Ukraine: Photos of the wreckage from ground confirm it was a Ukrainian Su-27P (38 blue) jet of the 39th Tactical Aviation Brigade. By preliminary information, it was shot down as a result of friendly fire.https://t.co/q9lyAHnQF0 pic.twitter.com/Z9emNo9ojZ