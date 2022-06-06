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傳美將豁免東南亞4國太陽能板關稅　為期24個月

全球最大的「伊凡帕太陽能發電廠」(Ivanpah Solar Electric Generating System)。)(圖／達志影像／美聯社)

▲從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能板占美國總進口8成，但商務部宣布調查後，實質上已導致從這4國的進口暫停。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓5日綜合外電報導

先前1項調查導致太陽能板進口暫停、並造成多項計畫停滯之後，知情人士告訴路透社，美國總統拜登明天將宣布對4個東南亞國家的太陽能板實施24個月關稅豁免。

美國商務部數月來調查中國製太陽能板是否藉著從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口來規避關稅，外界莫不擔心這項調查會帶來衝擊。

1位熟悉白宮這項關稅豁免計畫的消息人士透露，原本公司擔心必須保留數以十億計美元以因應可能支付的關稅，拜登這項行動可讓這些企業寬心。

這位消息人士說：「未來將有一個安全避風港暫停徵收關稅，這是拯救太陽能專案並確保計畫持續的核心。」

拜登也將援引「國防生產法」（Defense Production Act），以貸款和撥款方式推動美國日後製造太陽能板等乾淨能源技術。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

商務部的調查可能導致高達250%的追溯關稅，多位州長、議員、產業官員和環保人士都曾表示擔憂。這讓白宮陷入兩難，一方面急著想藉鼓勵使用永續能源展現美國在氣候變遷議題方面的領導力，另一方面卻又得尊重調查，與調查程序保持距離。

藉著動用行政命令並援引「國防生產法」，拜登可免於介入商務部的調查。

第2位消息人士表示，拜登是依據1930年1項貿易法做出上述宣布，只適用於從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南這4國進口的太陽能板，且會和調查並行實施，24個月後再視調查結果決定是否繼續對進口太陽能板課徵關稅，但追溯關稅的威脅將不復存在。

從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能板占美國總進口8成，但商務部宣布調查後，實質上已導致從這4國的進口暫停。

潔淨能源組織表示業界因為這項調查出現寒蟬效應，部分組織要求商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）取消調查。

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