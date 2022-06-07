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遠距女友房間「滿地保險套」！他飛千里給驚喜　慘目睹綠光現場

▲▼遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇。（圖／翻攝自YT／PPTV HD 36）

▲該名德國籍男子遠距離戀愛期間慘遭女友背叛。（圖／翻攝自YT／PPTV HD 36）

記者王佩翊／編譯

德國一名男子多年前透過交友軟體認識泰籍女友，兩人感情穩定，還曾在泰國芭達雅同居，偶爾也會到對方的國家遊玩。近日泰國重新開放國境，該名男子為了給女友驚喜便偷偷飛到泰國，誰知道當他打開家門卻看到滿地歡愉的痕跡，甚至還有男性內褲，就連保險箱內的金戒指還有自己的摩托車都不翼而飛，讓他氣得報警。

根據泰媒報導，這名德國籍男子多年前透過網路認識泰籍女友，兩人在網路上聊天許久，才決定將關係進一步升級成戀人。兩人在一起後，男子還曾在芭達雅的公寓和對方同居，而在疫情爆發之前，他每隔3個月就會遠從德國跨越千里飛到泰國，只為了見女友一面，甚至還曾經帶著女友到德國短住3個月。

兩人交往後，卻遇到全球疫情爆發，因此雙方無法再像以往一樣，經常到對方國家，只能變成遠距離戀愛。不過日前泰國終於開放國境，男子聽聞消息隨即訂下機票，就為了要給女友一個驚喜。然而當他5月30日悄悄地抵達泰國，並回到兩人之前同居的公寓時，卻被開門後的景象震驚。

當男子打開房門後，沒看到女友本人，反而看到滿地的髒亂。男子表示，現場到處都是用過和沒有用過的保險套，甚至還有陌生男子的內褲與其餘情趣用品。他隨後更發現房間內的保險箱被撬開，裡面的2枚金戒指也不見了。另外，他的兩輛機車也不翼而飛。

這名德國男子氣得到當地警局報案，希望追回被女友搶走的財物和車輛。經過當地警方追查後，終於聯絡上當事女子，而她聲稱自己在外地，車子也不在身邊，承諾會在6月1日歸還物品，不過直到現在都還未實現諾言。該名男子忍無可忍，因此找上泰國媒體，並踢爆「女友」的惡劣行徑。他更強調，如果有人能提供線索找到女方，自己將會提供1萬泰銖（約新台幣8567元）的獎金。

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