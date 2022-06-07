國中會考成績單本週五寄發　新北首創參考指引助學生選填志願

▲新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，協助孩子適性選擇。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考成績單將在週五（10日）寄發，受疫情影響，國九學生到校時間減少，新北市教育局為協助學生選填志願，首創提出「適性輔導及學生志願選填」建議參考指引，提供現場教師及家長使用，希望在維護全體師生健康安全前提下，讓即將畢業的孩子在志願選填及生涯抉擇上，獲得最佳的資源協助。

今年國中會考在5月21、22日舉行，共19萬9318人（含大陸試場）報考，會考補考也在上週末順利落幕，而台師大心測中心今（7日）晚上公布「等級加標示與答對題數對照表」，成績單則將在週五寄發，緊接著就是學生與家長選填志願的抉擇時刻。

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▲新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，分成5部分及6大策略，並製作圖卡輔助說明，協助孩子適性選擇。（圖／新北教育局提供）

不過，今年受到疫情影響，多數國九學生會考後採改線上教學模式，少了到校與教師互動、參訪學校或相關適性探索機會，為協助會考生，新北教育局首創提出「適性輔導及學生志願選填」建議參考指引，在多數學校進行線上授課期間，藉由網路、通訊軟體社群、電話等多元媒介資源，讓家長孩子在家也有充分資源，適性升學不煩惱。

新北教育局指出，建議參考指引共分成導師篇、輔導活動科教師篇、專輔教師篇、行政篇及學生篇等5部分及6大策略，同時製作圖卡輔助說明。包含國中學校透過行政、輔導、導師團隊合作規劃適性輔導活動、提供線上及通訊社群多元諮詢管道、學校主動提供升學資訊及網站、設計不同且多元線上可參與活動課程、最後結合生涯課程完成志願選填。

▲新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，協助孩子適性選擇，圖為學生篇。（圖／新北教育局提供）

明志國中輔導主任黃宜貞指出，因應疫情，9年級學生在會考後停止實體授課，但學校行政發揮創意辦理「線上快閃入班宣導」活動，在疫情期間取代實體高中職到校宣導，利用線上會議室讓高中職端直接操作進行，不論是表演活動、影片宣導、互動對話皆有一定的精采度，不僅降低染疫風險，適時提供學生志願選填的參考資訊。

此外，新北教育局表示，2022新北市線上教育博覽會網站提供新北各校的資訊及特色介紹，豐富線上資源還能抽獎拿好禮，學生志願選填截止前，將辦理1至2場次「適性選擇線上會客室」活動，以及基北區升學專線諮詢服務專線服務，提供新北巿高中職各群科、生涯抉擇及未來進路等專業諮詢及協助，相關最新資訊可加入新北適性發展職涯領航社群及臉書「新北學bar」查詢。