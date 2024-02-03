把握寒假「會考黃金衝刺期」　國中校長：手機先交給父母保管

▲國中校長建議考生，遠離手機，把握寒假黃金衝刺期。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

距離國中教育會只剩不到4個月時間，北市華興中學校長曾騰瀧提醒，善用寒假時間做最後衝刺，因為寒假1天的複習時間，可能是開學後1周的總和，這是上考場前最後的「黃金衝刺期」。新北市福和國中校長陳君武則建議手機先交給父母保管，複習效率一定會倍增。

有近20萬名考生報考的國中教育會考，是國內最大規模的升學考試，今年將在5月18、 19日舉行考試。曾騰瀧說，寒假是會考的黃金衝刺期，因為寒假結束後，考生只剩不到100天就要上考場，「寒假讀1天書，可能是開學後1周的總和」，應該好好把握寒假複習時間。

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曾騰瀧表示，建議考生在寒假擬訂精確、穩定的讀書計畫，針對優勢科目要繼續保持，多練習進階考題，弱勢科目也不要放棄，盡可能多練習基礎和中等題目，就極有可能從Ｃ等級跳到Ｂ等級。他也提醒考生，去年國文寫作測驗題目採開放性題型，考生可利用寒假多閱讀範例文章並多多練習。

陳君武指出，很多學長姊返校分享升學經驗，都認為成績進步最快的方式就是暫時把手機收起來，先交給大人、或是把手機放到無法馬上拿到的地方，並且關掉網路，讓自己在讀書時，不會被大量的訊息影響，讓學習不中斷。

陳君武也建議考生，整理一本自己的「錯題本」，把經常出錯的題型集結起來，加強複習；同時鎖定目標學校、朝目標學校門檻努力，也可利用寒假到嚮往的學校走走，有助堅定自己的目標。他也提醒，近年會考有跨領域、靈活、多元命題趨勢，考生應該訓練出一套答題的思考路徑，而不是死背記憶題，這樣才能有效面對跨科考題。

針對113學年台北市高中職全面減招，包括建中、北一女、成功高中等名校均減少招生名額，明星高中恐將競爭更激烈。陳君武分析，因應少子化，名校不得不減招守住錄取門檻，但從近8年來經過幾次減招後，建中和北一女的錄取分數始終分別維持在34.6分和33.8分，考生不必為了名額減少傷腦筋，只要保持在考生群體的相對位置即可。