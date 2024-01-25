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快訊／國三生父親追思文曝光　誓言為兒子討回公道

▲▼ 割頸案告別式 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新北國中生今舉行告別式 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學割頸命喪校園，今舉行告別式。受害學生父親今在告別式上準備給兒子追思文提到，之前常跟你説我們做人必須明辨是非對錯，造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了，我也自責不已，一切都已不可逆，追悔無用。現在我也會持續秉持這份理念，堅持走下去，為你討回公道。

追思文全文：

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OO，從小到大你從未有任何反駁忤逆我的話，在家也會盡力幫忙做家事及照顧姐姐。你是如此孝順，善解人意的小孩，可惜上蒼造化弄人，讓你遭受如此的劫難，令身為父親的我心疼不已。雖然我們父子之情如此短暫，但你的行為卻讓我倍感欣慰，因為你是如此體貼，孝順父母的乖孩子。所以在我心中你永遠都是爸爸唯一也是最棒的兒子。

同學都説你是一個見義勇為，樂於助人，肯耐心的為同學解答問題以及教同學學習方法的好同學。校長、老師眼中有禮貌、乖巧貼心、有責任感學習認真的好學生。爸爸真的打從心底以你為榮，因為我和媽媽有了這麼一個無論品德或是學業都如此優秀的好兒子。現在很懷念每天載你上下課的時間，因為你都會跟我説一些事，但是從今往後卻沒辦法再聽你跟我説話了。

我之前常跟你説我們做人必須明辨是非對錯，造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了？因此，我也自責不已。但是事已至此，一切都已不可逆，追悔無用。現在我也會持續秉持這份理念，堅持走下去，為你討回公道。畢竟這是我教給你的，後面的路我也會一如既往，始終如一。

我常跟你説成績只是一時的，態度才是伴你一生，你一直以來也都遵循爸爸的叮囑。雖然知道你常為此而自責不已，但我知道你盡力就好。因為你的態度是正確的。如今你來到這世間的使命已圓滿達成，爸爸希望日後到另一個國度，能夠成為一個真正無憂無慮的小天使、小神仙，感謝你來到凡間來報恩，讓我享受這15年快樂的時光，有你的日子是多麼讓人溫馨、幸福的，只是感覺太短了。如果那天跑回來遊玩，還記得我的話，記得來跟爸爸說說話，我可以當你最好的聽眾。最後爸爸會堅強的走下去，好好照顧媽媽和姐姐，你不用掛心。如果你還要下凡塵歷練，希望來世我們還能再續今世短暫的父子之情。

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