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畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

▲▼新北國中生遭割喉亡，校內今設置追思小站 。（圖／教育局提供）

▲新北國中生遭割頸，明天將舉行告別式 。（圖／教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學割頸命喪校園，明（25日）將舉行告別式，校方表示，已提前印製好畢業證書，明天將在告別式頒發，校長與全校50多名師生將前往送行，新北市教育局長張明文明也將到場致意，另有數十名網友將自發性前往，希望陪伴家屬送國三生最後一程。

據了解，明天告別式除了教育局長張明文、校長出席外，也有會有多位民意代表，新北市府也會有副市長以上層級出席，至於市長侯友宜是否出席，暫無法確認。

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張明文表示，事件發生後，大家同感痛心，更心疼受害學生多年來幫忙父母分擔照顧身障的姊姊，這段時間努力陪伴家屬、處理相關後續問題，明天也會在告別式上提供一切協助，未來也會代替受害學生「繼續牽起姊姊的手」，照顧姊姊和父母一家人。

校方表示，正值寒假期間，經統計後，校內共有50多名師生將出席明天的告別式，參與同學事先都經過家屬同意一同前往，另有部分學生也跟家屬表達會自行前往，學校已經提前印製好國中畢業證書，明天將在告別式上頒發。

因不捨國三生遭割頸喪命，網友徐妮妮在臉書粉專設置「孩想陪你長大」，呼籲政府檢討現行少年犯的刑責，日前串連全台舉辦快閃活動，明天也將自發性前往告別式會場維持秩序。

徐妮妮說，據掌握至少有逾20名網友將到場致意，經家屬同意後，明天會到現場維持秩序，希望參加民眾可以尊重家屬，在場靜靜陪伴父母送孩子最後一程。她也預告，將在2月3日將在土城斬龍山公園「擁抱你的孩子」追思活動，希望不要隨著告別式結束，讓這起案件關注度下降。

此外，為協助受害學生一家後續生活，校方已啟動校園重大事件學生家庭照護措施，全力集結各方資源，舒緩家庭照顧壓力等，有意願協助或捐款的民眾可逕電洽學校。

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