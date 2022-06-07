快訊／台灣F-16A在夏威夷重落地受損　飛行員單靠主輪降落

▲F-16V戰機。（資料照／非報導當事飛機／取自國防部發言人臉書）



記者陶本和／台北報導

根據《hawaiinewsnow.com》指出，7日上午一架我國空軍部署在美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke AFB）的F-16A戰鬥機，預計飛返台灣進行升級工程，在降落夏威夷檀香山時，發現鼻輪故障無法放下；不過，飛行員單以主輪降落，加上攔截索，最終成功降落，所幸僅機體受損，而人員平安。

對於該架戰機迫降夏威夷檀香山，軍方目前已初步證實此事，但詳細狀況仍待空軍進一步對外說明。