國防部福利處攜手庇護工場做公益　網路商店也買得到戰鬥口糧

▲民進黨立委湯蕙禎舉辦「國防部福利事業管理處與社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會策略聯盟簽約」記者會。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部福利事業管理處、社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會6日舉行策略聯盟計畫簽訂儀式，透過國防部福利處國軍福利站網路商店等通路，設置全國庇護工場聯合總會「庇護商品」專區頁面，提供更多元的購買選擇，共同參與支持公益，提供弱勢發展空間。

民進黨立委湯蕙禎上午舉辦「國防部福利事業管理處與社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會策略聯盟簽約」記者會，協助中華民國全國庇護工廠聯合總會與國防部福利事業管理處策略合作，在國軍福利站網路商店開闢專區。

湯蕙禎表示，中華民國全國庇護工場聯合總會長期以來為全國的庇護工場發聲，積極爭取政府及民間單位資源與銷售通路，確保每一位有善心的庇護工場企業主能夠永續經營與發展，進而能夠照顧更多的身心障礙朋友，讓他們藉一技之長得以發揮潛能、在生活上發光發熱。

湯蕙禎也說，這次透過策略聯盟的方式，不僅讓庇護工場生產的商品在國軍福利站網路商店等通路上架、銷售，同時可以減少運輸及舖貨的成本，直接回饋給消費者，讓更多民眾一起參與支持庇護工場，讓所有的身心障礙朋友們能夠在穩定的工作場域自給自足。

國防部福利處長吳俊一上校指出，國防部福利事業管理處最早從國軍福利站及營站開始經營，因應網路時代的來臨，積極發展國軍福利站網路商店等虛擬通路，商品也日趨多元。

吳俊一說明，這霧透過湯蕙禎居中引薦，讓福利處能夠與社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會合作，開闢庇護商品專區，為庇護工場再增加一個銷售管道，也讓國軍能有參與公益、照顧弱勢的機會。

中華民國全國庇護工場聯合總會長胡神賀表示，這次是首度和國軍體系正式鏈結合作，目前已經規劃12家庇護工場與福利處合作，推出可作為零嘴及野戰口糧的果乾、乾燥蔬菜，同時也有貴賓來訪時贈送的麵包餐盒等熱門商品。

胡神賀說，未來將持續共同推動庇護工場公益事業，希望國軍、民眾及社會各界多加支持，讓總會能夠扶植更多的就業機會，提供身心障礙朋友更實質的照顧。