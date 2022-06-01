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社會 社會焦點 保障人權

國軍採購防彈衣「大陸原料台灣製造」　大同違約丟6千萬提告吞敗

▲▼大同公司經營權之爭配圖。大同中山北上的總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同公司外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

大同公司2019年得標國防部公開招標的2.4億餘元抗彈纖維布採購案，被查出使用對岸進口原料紗線，產生違約爭議，且纖維布製成抗彈板後，6度沒通過性能測試，國防部以逾期交貨為由，沒收大同保證金1260萬元並罰違約金4900萬元，大同提告主張國防部的要求無理，要求全額歸還6160萬元，台北地院認定錯在大同，判國防部免賠。大同仍可上訴。

本案源於國防部在2018年11月，公開採購防彈衣專用的抗彈纖維布共45萬公尺，大同公司隔年（2019年）1月標得其中35萬公尺，總價2.4億餘元，分成2個標案各4批交貨，不料同年2、3月間，國防部軍備局生產製造中心第205廠實施履約督導，發現大同使用大陸進口的原料紗線。

大同主張合約禁止使用大陸貨，但本件採購案是「進口大陸原料、台灣製造」，且協力廠商以商業機密為由，拒透露原料產地，大同起初也不知道來自對岸。由於產生合約爭議，同年3月6日，大同發函通知國防部，在釐清爭議前，暫停生產本案抗彈纖維布，造成其中3批成品解約沒交貨。

同年5月間，大同提出法院公證文件、解決產品原料產地疑義後，交貨依合約所定程序進行驗收，又發生抗彈纖維布製成的抗彈板，6度沒通過性能測試，且大同沒將驗收文件準備齊全，國防部針對3批解約沒交貨部分，沒收保證金1260萬元，餘5批延遲交貨部分，依契約金額20%處罰最高額違約金共4900萬元，直接從貨款扣抵。

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲大同公司不服被國防部沒收保證金與處罰違約金，提告索討但敗訴。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

大同不服，提告主張延遲交貨，都是國防部的無理要求所造成，至於未能通過性能測試，是軍方所用製作抗彈板的「壓機」性能不夠好，要求國防部應全額歸還6160萬元，若仍認定大同有違約責任，應將違約金額從契約金額的20%酌減為萬分之3，並退還882萬元的7成保證金。

國防部不讓步，強調因大同的違約，以致軍方被迫挪用製作防護頭盔的較高等級抗彈纖維布支應，使成本增加，國防部也給大同依法申請「實質轉型」本案抗彈纖維布為台灣製造的機會，是大同一直拖延不提供資料。

法官審理認為，國防部本案採購的抗彈纖維布，用途為軍事用品，衡量兩岸仍屬對立狀態，若以對岸原料製作我方重要軍事用品，對我方國防安全確有疑慮，因此不但合約禁止使用對岸產品，更訂定高達契約金額5%的懲罰性違約金，可見商品產地，是國防部本案非常在意的重點。

法官指大同公司投標前，就應詳閱契約要求，且大同為知名股票上市公司，資本額超過200億元，也有辦理政府採購標案的豐富經驗，明知本件採購案訂有高額違約金，仍投標並順利得標，可見已充分評估自身履約能力，因此不得酌減違約金，判大同全部敗訴，可上訴。

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