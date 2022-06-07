美控俄國「狂偷烏克蘭糧食」轉賣撈錢　惡化全球糧食危機

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，根據可信報告，俄國正在竊取烏克蘭糧食，出售給面臨乾旱及飢荒的非洲國家，藉此牟利並且施壓「向普丁屈服」、支持莫斯科入侵烏克蘭。他直言，俄國行動加劇全球糧食危機，「換句話說，簡單來說，這就是敲詐勒索。」

《法新社》等外媒報導，布林肯指控，莫斯科試圖利用糧食危機「勒索」全世界，俄軍封鎖烏克蘭附近港口，阻止貨船離開黑海港口敖德薩（Odesa），「因為俄羅斯的封鎖，大約2千萬噸小麥被困在敖德薩附近的筒倉，或者裝滿穀物的船隻上。」他直言，「烏克蘭戰爭對全球糧食安全產生毀滅性影響，因為烏克蘭是世界糧倉之一。」

▲布林肯及美國國防部長奧斯汀出訪烏克蘭。（圖／路透）



另據《紐約時報》報導，美國5月就曾發出類似警告，強調此舉可能迫使面臨飢荒的國家做出艱難抉擇，究竟要在人們挨餓之際拒絕低廉進口食物，或者獲取戰爭罪帶來的好處、同時激怒西方盟友。

事實上，歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）6日也指控俄軍犯下戰爭罪及反人類罪，並且促成糧食危機，他在聯合國安理會會議上表示，「克里姆林宮正在利用糧食供應，作為對付開發中國家的隱形導彈，俄羅斯要為這場糧食危機負責。」

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）嚴正反駁，他宣稱這些指控是「謊言」，並且衝出安理會會議現場。米歇爾見狀說道，「你可以離開房間，也許不聽真相比較輕鬆一些。」

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